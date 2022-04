Natalia Estrada che fine ha fatto la showgirl spagnola

Che fine ha fatto Natalia Estrada? Scopriamo cosa fa oggi la showgirl molto in voga soprattutto negli anni ’90.

Natalia Estrada è stata sicuramente una delle icone della televisione degli anni ’90. Nata a Gijon, in Spagna. Nel settembre 1972, è arrivata in Italia dopo il diploma, entrando subito nel mondo dello spettacolo, prima in televisione e poi al cinema, debuttando nel fortunato film di Leonardo Pieraccioni Il Ciclone. Una carriera brillante, che passa anche tramite la musica, dal successo di Banana y Frambuesa, la versione spagnola di Banane e lampone di Gianni Morandi, all’uscita del suo primo album nel 1999. Poi, a metà dei primi anni 2000, la carriera di Natalia Estrada s’interrompe bruscamente: nel 2006 dice addio alle scene, per non farvi mai più ritorno.

Che fine ha fatto Natalia Estrada

Oggi, l’ex showgirl spagnola gestisce con il marito Andrea Mischianti un maneggio che si trova in provincia di Asti. Lo spettacolo è solo un ricordo, Natalia ha trovato il proprio posto nel mondo in mezzo alla natura e in compagnia degli animali e non sente mai la mancanza della televisione. La donna ha raccontato a Dipiù di non avere nemmeno la televisione a casa, di non andare in città per fare vita mondana e di dedicarsi solo alla sua nuova passione, lavorando col bestiame e tenendo corsi di equitazione.

Insomma, la carriera di Natalia Estrada è stata tanto luminosa quanto fulminea. Durante gli anni ’90 è diventata una diva della televisione italiana, entrando definitivamente nei cuori degli spettatori soprattutto col suo debutto al cinema ne Il Ciclone, uno dei film più amati del cinema italiano. Poi, dal 2006 ha deciso di abbandonare tutto questo mondo dello spettacolo e ora vive senza guardarsi indietro, circondata dalla natura e dai cavalli e con il marito con cui condivide i suoi giorni.

