Lorena Forteza che fine ha fatto la protagonista de Il Ciclone

Lorena Forteza scopriamo che fine ha fatto la protagonista del celebre film di Leonardo Pieraccioni: Il Ciclone.

Una delle scene più iconiche del cinema italiano è sicuramente quella della danza latina di Lorena Forteza in Il Ciclone, secondo film di Leonardo Pieraccioni, che ha lanciato definitivamente la carriera del regista e attore toscano. Sono passati più di 25 anni ormai dall’uscita del film: andiamo a scoprire che fine ha fatto la protagonista, Lorena Forteza, che nel film ha interpretato il personaggio di Caterina.

Che fine ha fatto Lorena Forteza

La carriera cinematografica di Lorena Forteza si condensa essenzialmente nella performance ne Il Ciclone. Il cinema d’altronde non è il mondo di Lorena, che ha fatto altre due incursioni sul grande schermo in Facciamo fiesta e Colpo di stadio, per poi recitare nella fiction Il mondo è meraviglioso. Questa esperienza risale al 2005, da quel momento non abbiamo più visto Lorena né al cinema né in televisione.

Lorena Forteza infatti è una modella e dopo le tre esperienze al cinema racchiuse tra il 1996 e il 1998, ha deciso di fare ritorno in questo mondo, dove ha mosso i primi passi. Nata in Colombia ma cresciuta in Spagna, sin da giovane Lorena ha preso parte a numerosi shooting fotografici, a campagne pubblicitarie e a spot televisivi. Col tempo si sono perse le tracce della donna, che sparita dal mondo del cinema si è completamente eclissata dalle scene. Nemmeno sui social Lorena Forteza è molto presente, non risulta nemmeno un profilo Instagram.

Non sappiamo dunque che fine abbia fatto oggi la donna e in cosa consistano le sue attività, l’immagine che resterà per sempre immersa nell’immaginario collettivo è quella del famoso ballo sulle note di The Rythm is Magic e quella sarà la fotografia che rimarrà impressa di Lorena Forteza.

