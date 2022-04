I film in streaming da poter vedere a Pasqua 2022 sono innumerevoli. Tante le piattaforme con ricchissimi cataloghi ed ecco un po’ di consigli utili.

Chi ha detto che a Pasqua occorre guardare dei film a tema? Vi consigliamo sette film da vedere in streaming, in coppia, con amici o in famiglia. Invece di optare per pellicole a tema con questa festività, abbiamo preferito consigliare dei titoli di recente uscita, da poco giunti in streaming o di particolare rilevanza negli ultimi mesi.

Pasqua 2022: film streaming

Diabolik è un film dei Manetti Bros, recentemente giunto in streaming, disponibile per il noleggio o l’acquisto sulle principali piattaforme. La pellicola segue le avventure del celebre ladro spregiudicato. Ha messo a segno il suo ennesimo colpo. A conquistare la sua attenzione sarà la splendida Eva Kant, giunta in città con una pietra preziosa che Diabolik è intenzionato a rubare. L’ispettore Ginko ha però messo a punto un piano infallibile per intrappolare l’astuto ladro.

Freaks Out di Gabriele Mainetti è disponibile in streaming su Prime Video e NOW, senza costi aggiuntivi all’abbonamento previsto. La trama scaraventa gli spettatori nella Roma del 1943. La città è colma di nazisti e quattro “freaks”, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si ritrovano alla ricerca del proprio posto nel mondo.

Fresh è uno dei film d’aprile di Disney+. I protagonisti sono Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones, che interpretano una coppia da poco conosciutasi, con lei a un passo dallo scoprire gli appetiti scomodi e indicibili di lui.

Metal Lords è una commedia musicale giovanile che promette di aprire le porte del mondo metal alla generazione Z, limandone gli aspetti più controversi. La pellicola è disponibile nel catalogo Netflix.

Il collezionista di carte è un film acclamato dalla critica, disponibile in streaming su NOW, senza costi aggiuntivi, così come in noleggio o acquisto sulle principali piattaforme. William Tell è un ex militare che vive come giocatore d’azzardo. La sua vita viene scossa dall’incontro con Cirk, giovane alla ricerca di vendetta contro un nemico comune.

