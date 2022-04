Chi è Sal da vinci: le canzoni e il padre famosissimo

Sal Da Vinci: scopriamo tutto sulla carriera del cantante italo-americano, figlio di un padre molto famoso.

Tra gli ospiti della puntata di giovedì 21 aprile di Oggi è un altro giorno c’è il cantante Sal da Vinci. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui, dalle sue canzoni più famose al celebre padre.

Chi è Sal da Vinci

Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal da Vinci, nasce a New York il 7 aprile 1969. È il figlio di Alfonso Sorrentino, in arte Mario Da Vinci. Famosissimo cantante e interprete della sceneggiata napoletana, che in quel periodo era in tournèe in America insieme alla moglie, che per questo ha dato alla luce il piccolo Salvatore a New York.

Anche Sal ha deciso di seguire le orme del padre, facendo strada nel mondo della musica. Il debutto risale al 1976, quando proprio in coppia col papà Sal incide Miracolo ‘è Natale, canzone tratta dalla sceneggiata omonima. L’anno successivo Salvatore esordisce a teatro, sempre al fianco del padre Mario.

Piano piano Sal da Vinci si costruisce la propria strada, emancipandosi dall’ingombrante figura del padre, che ha avuto un ruolo essenziale nella sua ascesa musicale. Da Vinci approda anche al cinema, esordendo in Figlio mio sono innocente! di Carlo Caiano e recitando anche nell’iconico film Troppo forte con Carlo Verdone.

Nella sua carriera, Sal da Vinci ben trenta album in studio, l’ultimo risale al 2021 ed è intitolato Siamo gocce di mare. Molti lavori sono stati fatti col padre, che è venuto a mancare nel maggio 2015. Tra le canzoni più famose di Sal da Vinci ricordiamo Vera, brano con cui ha vinto nel 1994 il Festival italiano, e Non riesco a farti innamorare, canzone con cui ha chiuso al terzo posto il Festival di Sanremo del 2009 dietro a Povia e Marco Carta.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI