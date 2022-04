Alessandro di Uomini e Donne ex corteggiatore di Ida parla di vacanze e porta le donne in ristorante di lusso: ma che lavoro fa? La sua azienda top

Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne dopo essere stato corteggiatore di Ida Platano è diventato grande protagonista del Trono Over. Prima il tentativo non riuscito di provare a conoscere Federica non scelta di Matteo Ranieri, poi il fraintendimento con Desiree sul suo atteggiamento ritenuto dalla donna da spaccone. L’ex di Ida spesso ha parlato di stili di vita differenti con la dama tanto da far scatenare nel pubblico a casa una curiosità: Alessandro di Uomini e Donne che lavoro fa?

In studio si è parlato delle vacanze ad Ibiza per Pasqua del cavaliere di Salerno e dei ristoranti di lusso dove ha portato nella sua lunga frequentazione la Platano. Gli opinionisti si sono divisi Gianni ha dato ragione a Desiree per lui, in sostanza, Alessandro grazie al suo lavoro è uno sborone che si vanta del suo patrimonio, per Tina è un ragazzo sincero che corteggia le donne portandole in bei posti, come il ristorante peruviano dove spesso il salernitano è stato a cena con Ida. Maria De Filippi in un primo momento si è arrabbiata con Alessandro Vicinanza tacciandolo di avere avuto poca sensibilità nel far notare a Desiree di avere differenti stili di vita.

Anche la Platano ha detto di essersi sentita in imbarazzo perché lui la portava spesso in ristoranti di un certo livello. In un secondo momento ha fatto capire al cavaliere di Salerno che chi fa un lavoro differente dal suo può sentirsi in difficoltà in certi posti e nell’affrontare determinati discorsi e che deve fare più attenzione.

Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne che lavoro fa

La curiosità sul lavoro di Alessandro di Uomini e Donne può essere appagata grazie al web e al suo profilo Instagram. L’ex corteggiatore di Ida Platano ha attualmente 39 anni di età ed è un imprenditore di successo, ma non in un lavoro comune. Il cavaliere di Salerno si è laureato di Economia con indirizzo aziendale. In una prima fase della sua vita ha fatto per anni il commercialista poi ha deciso di dedicarsi e rilanciare in chiave moderna l’azienda di famiglia.

Alessandro Vicinanza oggi di lavoro fa il titolare di Avagliano Home Flower a Salerno che si occupa della vendita ai clienti di fiori e piante di ogni genere. Dunque oltre ad essere protagonista di Uomini e Donne è uno stimato imprenditore nel settore floreale che è tanto apprezzato soprattutto per cerimonie come matrimoni e comunioni.

