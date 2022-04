Asia Argento vita privata: marito e figli

By

Scopriamo la vita privata di Asia Argento. Sapete chi è il suo nuovo compagno? Ecco uno sguardo nel suo mondo, tra figli e carriera.

Ecco tutto quello che vorreste sapere sulla vita privata di Asia Argento. Com’è cambiata la sua quotidianità dopo gli ultimi anni turbolenti? Chi è il suo nuovo compagno? Continuate a leggere per scoprirlo.

Asia Argento vita privata

Dovendo parlare di Asia Argento, perché non partire dalle basi, ovvero dal suo nome completo. Sapevate che all’anagrafe è registrata come Aria Maria Vittoria Rossa Argento? È nata a Roma il 20 settembre 1975 e, come tutti ben sanno, è figlia d’arte. Suo padre è il celebre regista Dario Argento e sua madre, purtroppo deceduta, era l’attrice Daria Nicolodi.

Asia Argento ha due sorellastre, Fiore e Anna, figlie del padre e della madre, separatamente. Delle due è ancora in vita soltanto Fiore, dal momento che Anna è purtroppo deceduta nel 1996 a causa di un incidente stradale. Ha circa 30 tatuaggi sparsi sul corpo, dalla parola Hope sulla mano destra alla scritta Saved sulla sinistra. Una croce patriarcale e la stella di David sulle braccia. Sul petto ha invece una collana vittoriana e lo scudo di Warrior Mermaid dietro la schiena.

Asia Argento compagno e figli

Come molti sanno già, dal 2000 al 2006 Asia Argento è stata legata sentimentalmente al cantante Morgan. La coppia ha avuto una figlia, Anna Lou Castoldi, nata nel 2001. Nel 2008 è stata fidanzata con il regista Michele Civetta, dal quale ha poi avuto il suo secondo figlio, Nicola. Nel 2017 ha trovato l’amore con il celebre chef francese Anthony Bourdain, trovato senza vita nel 2018 nella sua stanza d’albergo. Un durissimo colpo che, insieme ad altri eventi (dalle questioni legali alla morte di sua madre), l’hanno portato a fronteggiare un duro periodo di depressione.

È stata vista al fianco di Fabrizio Corona. Un flirt molto rapido che è sembrato più ideato per la stampa che reale. Non è sposata ma ha un nuovo fidanzato. Si tratta di Michael Pitt, attore di fama internazionale che, insieme con i suoi due figli, ha avuto un ruolo cruciale nel riuscire a lasciarsi alle spalle un periodo oscuro.

