Cosa fa oggi Asia Argento? Scopriamo come si è evoluta la carriera della celebre attrice, figlia del regista Dario Argento.

La carriera di Asia Argento ha dimostrato come la figlia del celebre regista, maestro dell’horror, Dario Argento, sia a dir poco eclettica. Molto presente in televisione negli ultimi anni, decisamente più di quanto non fatto in precedenza. Il pubblico ha avuto modo di legarsi a lei e ora in tanto si chiedono cosa faccia in questi giorni.

Asia Argento oggi: cosa fa

Asia Argento continua a recitare. È dagli anni ’80 che non smette di seguire la propria passione, con il padre Dario Argento e non solo. Quest’ultimo, maestro dell’horror che ancora regala perle agli appassionati del genere, l’ha voluta per il suo ultimo film, Occhiali neri, del 2022. Nello stesso anno l’attrice ha preso parte a Let Her Kill You e Interstate. Il cinema è la sua casa, come dimostra anche il fatto che in televisione non lavori dal 2014.

È stata scelta come giudice di The Band, nuovo talent show condotto da Carlo Conti, in onda su Rai 1 in prima serata a partire da venerdì 22 aprile. Al suo fianco in giuria ci sono Carlo Verdone e Gianna Nannini. Un’esperienza non del tutto nuova per lei, che aveva preso parte per poco a X-Factor. Stavolta avrà diritto di voto ma non dovrà seguire i gruppi nella loro evoluzione. Di quello si occuperanno i tutor.

Intervistata da Repubblica, Asia Argento ha parlato di sé, sottolineando d’aver trovato finalmente un equilibrio e una certa serenità dopo anni a dir poco complessi: “Quando tocchi il fondo, puoi solo risalire. Tutto è culminato con la malattia e la morte di mia madre. Mi sono accadute brutte cose e l’eco mediatica era negativa. Ho capito però che fino a quando non ero io a cambiare, non sarebbe mutata la percezione di me”. Il suo punto di forza principale è rappresentato dai suoi figli, Nicola e Anna Lou. Un messaggio di splendida speranza lanciato da Asia Argento, che grida al mondo e a tutti coloro che hanno bisogno di sentirselo dire, che nella vita si può ricominciare ogni giorno.

