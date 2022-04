The Band, come funziona il nuovo talent di Carlo Conti

Scopriamo come funziona The Band, nuovo talent show condotto da Carlo Conti, in onda da venerdì 22 aprile 2022 su Rai 1.

Carlo Conti è pronto a cimentarsi in una nuova sfida in prima serata, The Band. Si tratta di un talent show tutto da scoprire e di seguito vi spieghiamo come funziona questo format e quali sono i VIP che compongono la giuria.

The Band come funziona

Carlo Conti conduce il talent The Band, in onda in prima serata su Rai 1 ogni venerdì per 4 puntate. Non si tratta di un adattamento di un format estero, come spesso accade. È frutto di un’idea dello stesso Carlo Conti, con Ivana Sabatini, Mario D’Amico e altri. La prima puntata va in onda venerdì 22 aprile 2022.

Ad oggi le puntate previste sono quattro, come spiegato, alle quali se ne dovrebbe aggiungere una quinta, per decisione della Rai. L’obiettivo che questo talent si pone è quello di spingere a far ripartire il mondo della musica dal vivo. Per questo si è girato presso il Teatro Verdi di Montecatini Terme. Al fianco di Carlo Conti, per la parte comica, spazio a Davide Paniate e Federico Basso, i Boiler.

Nel corso della prima puntata di The Band si esibiranno 16 gruppi. La metà di loro sarà però eliminata. Gli 8 tutor impegnati nel talent, però, dovranno sceglierne uno a testa, da seguire per tutto il percorso del programma. Il pubblico avrà poi modo di seguire le prove e la crescita degli artisti. Ogni tutor sarà inoltre anche giudice, al fianco della giuria. Tutti insieme voteranno le esecuzioni.

The Band dove vedere

Il talent di Carlo Conti, The Band, va in onda tutti i venerdì in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Andrà in onda per quattro puntate ma potrebbe essercene anche una quinta. Lo show può inoltre essere seguito in streaming su RaiPlay, la cui app è disponibile su tutti i dispositivi, smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

The Band giuria

Oltre ai tutor c’è una giuria speciale, composta da personaggi del mondo dello spettacolo, non solo musicali. Sono tre VIP molto amati dal pubblico. Uno di loro è Carlo Verdone, stavolta calatosi in una veste inedita. Non è però strano vederlo in questo ruolo, tutto sommato, considerando la sua profonda passione e conoscenza per la musica. Al suo fianco anche Gianna Nannini, tra le cantanti più famose e amate del panorama italiano. A completare il trio c’è Asia Argento, che in passato aveva avuto una breve esperienza dietro al bancone di X-Factor.

The Band tutor

A guidare le 8 band scelte delle 16 esibite nella prima puntata vi sono 8 tutor che regaleranno un grande spettacolo. Per questo talent si è deciso di puntare molto sui grandi nomi, per un’esperienza televisiva che promette d’essere davvero sorprendente. Ecco i nomi selezionati: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica ed Enrico Nigiotti.

