The Band, chi sono i gruppi in gara

Scopriamo chi sono i gruppi in gara a The Band, nuovo talent show condotto da Carlo Conti, in onda da venerdì 22 aprile 2022 su Rai 1.

Nella prima puntata del talent di Rai The Band ci saranno ben 16 gruppi sul palco a sfidarsi per convincere giuria e tutor. Non tutti, però, entreranno a far parte del programma. Scopriamo di chi si tratta.

The Band i gruppi

Sedici gruppi saranno presenti sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme. Pronti a dire la loro, mettendosi alla prova per passare allo step successivo, ovvero l’ingresso in gara vero e proprio. Dinanzi a loro vi saranno tre giudici, ovvero Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Una professionista del mondo della musica, amatissima e dall’enorme talento, e due esperti musicali, per passione. La conoscenza del regista in tale ambito è ben nota e l’attrice aveva già avuto modo di sfoderare le proprie qualità in tal senso a X-Factor, anche se la sua esperienza era poi durata molto poco.

Spazio poi agli 8 tutor, che dovranno scegliere il gruppo che seguiranno fino al termine del programma, composto da quattro puntate (chance per una quinta, su decisione della Rai). Ecco di chi si tratta: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica ed Enrico Nigiotti.

Diamo però ora uno sguardo ai gruppi in lotta sul palco di The Band: da Parma spazio a Riflesso e JF Band, da Roma abbiamo invece Isoladellerose e Achtung Babies. Da Udine i Living Dolls, mentre da Anagni i Gemini. Tre le proposte da Milano, ovvero Cherry Bombs, Silen Project e Dan e i suoi Fratelli. Da Gallarate gli Xela Unplugged, mentre da Venarotta i N’Ice Cream. Da Collegno i Mons e da Tortona gli Anxia Lytics. Da Bari i La Chiamata D’Emergenza, da Massa Carrara i Rojabloreck e da Padova i Killer Band.

