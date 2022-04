Sapete che lavoro faceva Giusy Ferreri prima di diventare famosa grazie a X-Factor? Ecco quanto guadagna la cantante.

La vita di Giusy Ferreri è divisa in due parti, prima e dopo X-Factor. Scopriamo che lavoro faceva quando non era famosa ma sognava di cantare per vivere. Le curiosità però non finiscono qui. Proviamo infatti a stimare quello che è il suo patrimonio.

Giusy Ferreri quanto guadagna

Giusy Ferreri fa la cantante dal 1998 e vanta ben 7 album pubblicati, di cui sei in studio e una raccolta. È una famosa artista di musica pop, in grado di suonare chitarra e pianoforte. Cosa che molti ignorano. Nel 2002 ha firmato un contratto con la Warner Music Italy, realizzando Il party, brano dance pop in seguito scartato da Sanremo Nuove Proposte. Lei non si è arresa, trovando spazio tra gli artisti della Sony Music. Il successo è però arrivato grazie al palco di X-Factor. Riesce finalmente a raggiungere la vetta, pubblicando il suo primo album, Gaetana. L’ultimo disco è del 2022, Cortometraggi. In esso è contenuto il brano che ha portato sul palco del Festival di Sanremo di quest’anno, Miele.

Quanto guadagna Giusy Ferreri? È impossibile fare una stima esatta ma si presume possa guadagnare intorno ai 2 milioni di euro all’anno. Differente il discorso per quanto riguarda partecipazioni straordinarie come quella a Sanremo. In quel caso, infatti, la cantante ha ottenuto un indennizzo di 48mila euro circa.

Giusy Ferreri che lavoro faceva

Se ora tutti guardano a Giusy Ferreri come a un’artista affermata, in grado di sfornare hit estive ogni anno, prima di X-Factor era una delle tante giovani promesse in lotta per raggiungere la vetta. Nonostante i contratti con Warner prima e Sony poi, non era riuscita ancora a farsi notare prima del 2008 e di X-Factor. Per mantenersi doveva dunque lavorare come cassiera in un supermercato della catena Esselunga ad Abbiategrasso, città nella quale è cresciuta. Di strada ne ha fatto da allora.

