Il segreto della mia famiglia è un film thriller del 2021, diretto da John Murlowski. Una pellicola che sfrutta un episodio comune, di vita quotidiana, per tramutarlo in un viaggio oscuro in grado di svelare il lato più oscuro del genere umano.

Il segreto della mia famiglia trama e cast

Al centro de Il segreto della mia famiglia vi è Rachel. Lei è una giovane ragazza che ha appena compiuto 16 anni. La sua vita è splendida, considerando come i suoi genitori le hanno sempre dato tutto ciò che desiderava, a partire da loro stessi. Suo padre e sua madre sono adorabili. A ciò si aggiungono amici splendidi e fedeli e un fidanzato dolcissimo, Adam, che la ama profondamente. Proprio il giorno del suo compleanno, che avrebbe dovuto regalarle soltanto sorrisi, viene funestato da un tremendo omicidio. Qualcuno ha ucciso sua zia Jenny, trovata morta in piscina.

Da questo momento in poi Rachel scoprirà il vero volto che si cela dietro le maschere indossate dalle persone a lei più care. Un lato oscuro che non avrebbe mai pensato esistesse. Indagando in giro per casa trova una pistola nella cassaforte di casa. Prova a scoprire cos’è realmente accaduto a sua moglie Jenny. Si intrufola di notte in casa di sua zia, insieme all’amica Ava. Non sono però sole. Qualcuno le ha seguite e aggredisce l’amica, per poi scappare. Il mistero si infittisce, giorno dopo giorno. Adam le sarà al fianco, provando a svelare il mistero. Rachel dovrà fare i conti con una verità atroce. Sua madre Angela e suo padre Spencer non sono in realtà i suoi genitori.

Guardando al cast, la protagonista Rachel è interpretata da Megan Elizabeth Barker. I suoi genitori, vero fulcro di questo thriller, hanno i volti di Laurie Fortier e Matthew Pohlkamp. Ad arricchire il gruppo di attori e attrici vi sono poi Joel Bert, Crystal Allen e Jamie Roy.

