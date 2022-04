Francesco Facchinetti capelli: l’intervento che ha dovuto affrontare

Francesco Facchinetti: andiamo alla scoperta del problema che ha avuto con i capelli e dell’intervento cui ha dovuto sottoporsi.

Tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di martedì 26 aprile di Oggi è un altro giorno c’è Francesco Facchinetti. Il celebre figlio di Roby è un personaggio molto noto: cantante, imprenditore e discografico, è anche una presenza fissa sui social network ed è spesso al centro di molti dibattiti. Uno di questi riguarda i suoi capelli: Facchinetti ha infatti dovuto subire un intervento a causa di un problema ai capelli, scopriamo tutto quanto.

Francesco Facchinetti capelli: cosa è successo

Francesco Facchinetti ha raccontato di aver combattuto molto contro la perdita dei capelli, iniziata all’età di 20 anni e mai completamente accettata. Il cantante si è sottoposto a un trapianto, ma dopo quattro o cinque anni avrebbe dovuto ripetere l’intervento e ha preferito non farlo e allora ha provato diverse alternative, fino alla soluzione finale: una patch cutanea. Si tratta di una sorta di protesi che si attacca alla cute e ogni mese va sostituita. In questo modo Facchinetti ha risolto il suo problema con i capelli, trovando finalmente la soluzione a un problema che da tantissimi anni lo tormentava.

Francesco Facchinetti ha scherzato su questa sua ossessione per i capelli, ma come tante questioni che riguardano l’aspetto fisico alla fine ciò che conta è lo stare bene con sé stessi e, se un qualche difetto fisico o una qualsivoglia mancanza genera stati d’animo negativi, è giusto intervenire per porvi rimedio. In quest’ottica si leggono gli sforzi effettuati da Facchinetti per trovare una soluzione alla caduta dei capelli e la patch cutanea ha finalmente dato tranquillità al figlio di Roby, che da tempo ormai sfoggia il suo look e ha smesso di tormentarsi per i suoi capelli.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI