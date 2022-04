Name that Tune torna in onda con due nuovi conduttori, Ciro Priello e Fabio Balsamo, volti noti e amati dei The Jackal. Ecco cosa sapere sulla nuova edizione.

Name that Tune 2022 torna in onda in prima su Tv8 martedì 26 aprile in prima serata alle ore 21.30. Ciro Priello e Fabio Balsamo, coppia affiatatissima dei The Jackal già apprezzata dal grande pubblico a Stasera tutto può succedere con Stefano De Martino. Scopriamo tutte le informazioni relative allo show per questa nuova edizione.

Name that Tune 2022 conduttori e ospiti

Name that Tune 2022 è la terza edizione del programma in onda su Tv8. La grande novità di quest’anno è rappresentata dal duo di conduttori. Alla guida dello show musicale vi sono infatti Ciro Priello e Fabio Balsamo. I due sono noti attori, divenuti celebri grazie al lavoro sul web dei The Jackal. Amati dal pubblico televisivo quanto da quello del web, sono pronti per questa nuova sfida.

Nella prima puntata del game show vedremo i seguenti ospiti prendere parte alle due differenti squadre in sfida, quella delle donne e degli uomini. Da una parte iva Zanicchi, Sabrina Salerno, Michela Giroud e Mietta. Dall’altra, invece, Morgan, Riki, Pierpaolo Pretelli e Rocco Siffredi.

Name that Tune 2022 come funziona

In ogni puntata di Name that Tune 2022 le due squadre saranno composte da quattro VIP ciascuna. Spazio a una serie di giochi a tema musicale che promettono grandi risate. Si parte da Playlist, che consiste nell’indovinare i titoli che compongono un medley di canzoni a tema. Si continua con Cuffie, che vede un compagno di squadra chiamato a indovinare una canzone mimata dal resto del gruppo.

Il terzo gioco è Cantanti Misteriosi, con i componenti impegnati nello scovare l’identità di tre artisti, con pochi indizi a disposizione. Lip Sync Duel vede invece i concorrenti muovere il labiale in sincrono con il video della canzone originale.

La Canzone Recitata consiste nell’indovinare il titolo di una canzone recitata da Fabio Balsamo. Asta Musicale consiste nell’indovinare il titolo di una canzone con un indizio e poche note. Il gioco si chiude con Sette per Trenta, con 7 titoli di canzoni da indovinare in 30 secondi. Alla fine di ogni partita, la squadra vincente dovrà difendere il titolo nell’appuntamento successivo.

Name that Tune 2022 dove vedere

Name that Tune 2022, giunto alla terza edizione, vedrà Ciro Priello e Fabio Balsamo alla conduzione. Lo show musicale andrà in onda tutti i martedì in prima serata su Tv8, a partire dal 26 aprile alle ore 21.30. Chiunque volesse potrà vedere in diretta o recuperare in seguito in streaming la trasmissione attraverso il sito ufficiale di Tv8.

