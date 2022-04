Omicidi in Oklahoma è un thriller drammatico del 2019. Una donna in fuga dal passato si ritrova a precipitare in un incubo.

Omicidi in Oklahoma è un thriller molto intenso, diretto da Edward Lawrence. Chi è in cerca del grande amore, dopo tante sofferenze in ambito sentimentale, potrebbe ignorare alcuni aspetti della maschera indossata da chi si propone come l’uomo perfetto. È quello che accade in questo intenso dramma.

Omicidi in Oklahoma trama e cast

La protagonista di Omicidi in Oklahoma è Lena, una donna che decide di trasferirsi e lasciarsi alle spalle un passato doloroso dal punto di vista sentimentale. Cambia vita insieme a sua figlia, lascia il lavoro e prende una casa in una minuscola cittadina in Oklahoma. È pronta per fare nuove conoscenze e magari trovare finalmente l’amore della sua vita.

Tutto sembra perfetto in questa piccola cittadina. Accolta dalla comunità, si ritrova a fare la conoscenza di Michael, un uomo molto affascinante che sembra incredibilmente affidabile. È tutto ciò che lei stava cercando. Quasi troppo bello per essere vero.

Ben presto si ritrova però catapultata in un nuovo incubo. Le sue nuove amiche iniziano a sparire una dopo l’altra. Lena capisce che c’è qualcosa di molto pericoloso in atto. È pronta a fare luce su questa oscura vicenda e inizia a indagare sulle sparizioni, fino a portare alla luce una verità indicibile. Michael nasconde un lato oscuro. L’uomo è infatti affetto da disturbi mentali e si mostra violento e pericoloso. Lei si ritrova invischiata fino al collo in questa vicenda. Deve far ricorso a tutto il proprio coraggio e all’intelligenza di cui è dotata per organizzare una contromossa, prima che sia troppo tardi.

Guardando al cast, la protagonista Lena è interpretata da Jennifer Taylor, mentre il presunto uomo dei sogni Michael è Ryan Patrick Shanahan. A completare il cast vi sono Laurie Fortier nei panni di Beth, Al Sapienza come Hank e Jade Harlow come Jenny.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI