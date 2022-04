Le anticipazioni della quinta puntata di Don Matteo 13 annunciano l’arrivo di Don Massimo, ovvero Raoul Bova. Scopriamo cosa accadrà.

Sono tre gli elementi importanti della quinta puntata di Don Matteo 13. Le anticipazioni del 28 aprile ci svelano come a Spoleto arriverà Don Massimo. È lui il prete che sostituirà Don Matteo. Gli spettatori dovranno abituarsi a vedere Raoul Bova al posto di Terence Hill, così come i personaggi. Cecchini proverà a indagare a fondo, sospettando del nuovo prete, mentre Anna ha la mente rivolta a Marco.

Don Matteo 13 anticipazioni quinta puntata

Il rapimento di Don Matteo ha spedito Spoleto nel panico. Il maresciallo Cecchini non intende arrendersi e fa partire delle indagini che spera possano condurlo a scoprire l’identità delle persone che hanno costretto l’amato prete a salire in quell’auto che lo ha condotto chi sa dove.

Nel frattempo è già stato inviato il suo sostituto, che faticherà non poco a farsi accettare. Anche lui sembra interessato ad aiutare le forze dell’ordine nel risolvere i casi ma Cecchini non si fida. Arriva anche a pensare che possa aver avuto un ruolo nel rapimento del suo amico.

La quinta puntata di Don Matteo 13 ha come titolo L’amico ritrovato. Cecchini non accetta il fatto che dietro l’altare vi sia un’altra persona. Sospetta di Don Massimo, che è molto diverso dal suo amico sacerdote sparito nel nulla. Spazio però anche a problemi di cuore, come spesso accade nell’amata fiction Rai. Abbiamo visto Marco arrovellarsi per Anna e ora è il turno della capitana. È certa dei sentimenti che prova per il PM e inizia a provare un bel po’ di gelosia.

Se inizialmente si pensava che Valentina, la figlia di Anceschi, potesse rappresentare un interesse amoroso per Marco, sappiamo come la giovane faccia il tifo per lui e Anna. Ha infatti provato ad aiutare i due, insieme a Cecchini. Nella quinta puntata però avrà un problema. Penserà di rivolgersi proprio al PM, che si mette a sua disposizione. Anna pare infastidita da tutto questo, che potrebbe innescare finalmente un confronto a cuore aperto.

Don Matteo 13, promo quinta puntata

Il promo della prossima puntata di #DonMatteo13, con l’arrivo di Raoul Bova/Don Massimo e Terence Hill/#DonMatteo rapito. pic.twitter.com/JpCDxLhn5i — Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 21, 2022



