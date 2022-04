Ozark 4 parte 2 quando esce e a che ora

Ozark 4 parte 2 arriva con gli ultimi episodi dell’amata serie TV su Netflix. I fan non attendono altro che scoprire come finisce.

Quando sarà possibile vedere gli ultimi episodi di Ozark 4 parte 2? Ecco quando escono le nuove puntate, se saranno caricate tutte insieme o proposte una a settimana, come in alcuni casi accade su Netflix, e a che ora la piattaforma proporrà il tutto in streaming.

Ozark 4 parte 2 quando esce

I fan della serie TV sono pronti per il gran finale di Ozark 4 parte 2. Nel trailer abbiamo visto una Ruth sempre più determinata nel portare avanti la propria vendetta. Sarà lei la vera protagonista degli ultimi episodi?

Ozark 4 parte 2 riprenderà la trama da dove interrotta nella prima parte. Come detto, Ruth è sul piede di guerra dopo l’omicidio di Wyatt. Chiunque volesse vedere la conclusione della serie TV potrà accedere al proprio account Netflix. La piattaforma è disponibile su tutte le piattaforme: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Mancano soltanto sette episodi alla conclusione. Questi saranno proposti in streaming su Netflix il 29 aprile 2022. Sarà possibile iniziare la visione a partire dalle ore 9.00 del mattino. La piattaforma ha deciso di proporre tutte le puntate nello stesso giorno. Non sarà necessario attendere svariate settimane per concludere questa avvincente storia. Una splendida notizia per tutti gli appassionati di binge watching, che nel prossimo fine settimana potranno godersi a pieno l’ultima avventura dei Byrde.

Ozark 4 parte 2 trailer

