Ozark 4 parte 2 arriva su Netflix il 29 aprile in streaming. Ecco la trama degli ultimi episodi della serie TV.

Partendo da com’è finita la prima parte, proviamo a capire che direzione prenderà Ozark 4 parte 2. Ecco trama e cast degli ultimi episodi della serie che i fan potranno vedere in streaming a partire dal 29 aprile 2022. Si tratta di sette puntate colme di adrenalina.

Ozark 4 parte 2 trama e cast

La prima parte dell’ultima stagione di Ozark è stata ricca di emozioni. Un’altalena costante che ha giocato con le emozioni degli spettatori. L’ultimo episodio è stato in particolare molto difficile da digerire. Marty e Wendy Byrde non sono più nel mirino dell’FBI. Gli agenti li reputano fondamentali dopo che hanno consegnato loro Omar Navarro. Tutto è stato però complicato da Maya Miller. L’FBI aveva accettato di fare di Omar un informatore per cinque anni, prendendo i suoi soldi. L’accordo è stato però strappato quando maya ha deciso di far arrestare Navarro poco prima che questi prendesse un aereo privato per il Messico.

Tutto è precipitato da questo momento in poi. Soltanto l’intervento di Wendy ha impedito che i Byrde morissero. Omar ha chiamato Javi e lo ha convinto ad accettare un nuovo accordo con l’FBI. Questo lo rende libero e lo pone a capo del cartello. Si tratta però di una trappola, considerato che dopo 10 anni gli agenti metteranno le mani su tutto ciò che Javi avrà gestito. Per ora è però il capo e decide di rivalersi su Darlene e Wyatt, non potendo uccidere i Byrde.

L’elemento che sarà centrale in Ozark 4 parte 2 è la vendetta di Ruth. Scopre che suo cugino Wyatt e la sua sposa Darlene sono stati uccisi. Ne trova i cadaveri ancora caldi. Capisce che si è trattato del cartello messicano dopo aver parlato Frank Jr. I Byrde sono al sicuro ma la scena finale è un crescendo di tensione. La furia di Ruth rischia di mettere tutti in pericolo. Jonah, sempre più in lotta con la sua famiglia, decide di svelare alla giovane il nome dell’assassino, Javi. Ruth è devastata ma pronta a vendicarsi.

La prima parte di Ozark 4 si è però aperta con uno sguardo al futuro. Vediamo i Byrde in auto pronti per una nuova vita. Una disattenzione di Matty causa però un incidente. Vediamo i corpi dopo lo schianto e non sappiamo se qualcuno abbia perso la vita.

Il cast resta invariato rispetto alla prima parte di Ozark. Difficile pensare anche possano aggiungersi nuovi attori ai quali sarà concesso grande spazio. Si tratta della resa dei conti e tutti i “giocatori” sono già stati mostrati. Spazio dunque a Jason Bateman (Martin Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde), Sofia Hublitz (Charlotte Byrde), Skylar Gaertner (Jonah Byrde), Julia Garner (Ruth Langmore), Jessica Francis Dukes (Maya Miller), Alfonso Herrera (Javi) e Adam Rothenberg (Mel Sattem.

Ozark 4 parte 2 trailer

