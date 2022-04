Una bugia fatale è un film di Ruth Du del 2021. La conoscenza di una nuova amica può trasformarsi in un vero e proprio incubo.

Abbiamo tutti bisogno di amici e lo stesso dicasi per la protagonista di Una bugia fatale. L’arrivo di una persona nuova nella sua vita sembra proprio ciò di cui aveva bisogno. La realtà però ben differente dalle sue aspettative in questo thriller di Ruth Du del 2021.

Una bugia fatale trama e cast

La protagonista di Una bugia fatale è Sam. Si tratta di una mamma single che prova a gestire il suo complesso lavoro e il ruolo a casa. È un avvocato e la vita che conduce è a dir poco stressante. Si ritrova a vivere un periodo complesso e inizia a porsi molti interrogativi. Si sente sopraffatta dagli eventi e avrebbe bisogno di qualcuno pronto a tenderle una mano. Una persona che possa supportarla e ascoltarla. Si sente sola al mondo ma di colpo ecco Giselle. Una donna molto disinibita che giunge a portare una scossa nella quotidianità di Sam. Un’amica trasgressiva che non teme di sperimentare cose nuove.

L’energia di Giselle è linfa vitale per la protagonista, le cui abitudini cambiano notevolmente. Vi sono rapidamente conseguenze positive tanto nella vita privata quanto in ambito lavorativo. Ben presto, però, la donna che sembrava essere la sua salvezza si dimostra in possesso di un lato oscuro. È in realtà molto diversa da come appare e potrebbe essere proprio lei la responsabile di un incredibile sabotaggio ai danni di Sam.

Guardando al cast, la protagonista è interpretata da Erica Tazel. La pericolosa Giselle ha invece il volto di Natasha Marc. A completare il cast di Una bugia fatale vi sono inoltre Tanya Chisholm (Kiki), Stephen Wesley Green (Miles), Douglas Dickerman (Monty), Zuri Soyinka (Tony), Kellan Rhude (Clay), Blue Kimble (Jaden), Curt Willis (Jim), Brandon A. McCall (Taz) e Victor Turner (Agente Roberts).

