Le 7 vite di Lea è una nuova serie TV francese di Netflix. Sette episodi tra viaggi nel tempo e cambi di identità.

Quello de Le 7 vite di Lea sarà un viaggio complesso e intrigante. La nuova serie TV francese Netflix sta per fare il proprio debutto in streaming e promette di far parlare di sé. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le 7 vite di Lea trama e cast

La protagonista de Le 7 vite di Lea non poteva che essere lei, ovvero Lea, un’adolescente che si ritrova in piena crisi esistenziale. Non riesce più a comprendere il senso della propria esistenza. Tutto normale, data l’età, se non fosse che di colpo si ritrova a un passo da un mix letale di droghe.

Ecco che dinanzi a lei c’è lo scheletro di un ragazzo scomparso nel nulla 30 anni prima. Questo è però soltanto il primo passo di un’indagine misteriosa e assurda nella quale si ritrova invischiata. Chi o cosa c’è dietro la scomparsa del ragazzo? In ogni episodio della serie vedremo Lea svegliarsi nel corpo di un personaggio diverso, catapultata in un’epoca differente. Si ritroverà ad andare indietro nel tempo di ben 30 anni, vivendo anche nei panni di sua madre, suo padre e tutte le persone coinvolte in quell’omicidio/suicidio colmo di mistero. Avendo modo di vivere le vite altrui, Lea comprenderà un po’ meglio i suoi genitori e le scelte che hanno compiuto. Capirà molto anche di sé e di ciò che vuole dalla vita. Prenderà così delle decisioni, a sua volta, in grado di cambiare passato, presente e futuro.

Guardando al cast di Le 7 vite di Lea, la protagonista è interpretata da Raika Hazanavicius. Ismael è Khalil Gharbia, mentre Karine 17enne è Marguerite Thiam Donnadieu. Lo stesso personaggio, ma 47enne, ha il volto di Melanie Doutey. Stephane 17enne è invece Theo Fernandez, mentre il se stesso 47enne è Samuel Banchetrit.

