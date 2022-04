Le anticipazioni della sesta puntata di Don Matteo 13 annunciano una storia d’amore segreta che potrebbe scatenare una grande gelosia.

Nella sesta puntata di Don Matteo 13 proseguiranno i problemi per Don Massimo, che fatica non poco a farsi accettare. Personaggi e pubblico devono abituarsi alla presenza di Raoul Bova al posto di Terence Hill. Gli appassionati della coppia tra Anna e Marco saranno delusi. Il PM pare avvicinarsi a Valentina.

Don Matteo 13 anticipazioni sesta puntata

Don Massimo faticherà enormemente a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto. La situazione precipiterà incredibilmente, al punto da organizzare una raccolta firme per riuscire ad allontanarlo dalla città.

Nessuno sa ancora che fine abbia fatto Don Matteo, rapito e svanito nel nulla. Le indagini non hanno portato a nulla, e in questa generale tensione vedremo Don Massimo assalito dai dubbi. Si ritroverà infatti al centro di un’indagine, finendo in guai seri.

L’unica persona a riuscire a dargli un po’ di sollievo e pace è il suo amico Vescovo. Questi saprà trovare le persone giuste per tirargli su il morale, spingendolo ad andare avanti. Attenzione rivolta anche a Federico. C’è la possibilità che possa nascere qualcosa con Greta. Lei però sembra avvicinarsi a un altro ragazzo.

Il capitano Anceschi scoprirà che sua figlia Valentina sta frequentando un uomo più grande di lei. Di chi si tratta? Il maresciallo Cecchini inizia a indagare, non sospettando minimamente che l’uomo in questione sia il PM Marco. Questi e Valentina decidono però di mantenere il segreto a tutti i costi. Anche Anna, gelosissima, si ritroverà suo malgrado a mantenere il riserbo su questa nuova coppia. Si tratta di una relazione che potrà durare a lungo? I fan sperano indubbiamente che Anna possa decidere di confessare i propri sentimenti entro la fine di questa tredicesima stagione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI