Concerto primo maggio 2022 scaletta: tutti i cantanti presenti

Concerto primo maggio 2022: scopriamo tutti i cantanti che si esibiranno allo show del primo maggio a Roma.

Torna il grande evento del primo maggio, il concerto che si tiene a Roma, in Piazza San Giovanni, e che riunisce gran parte della scena musicale italiana. Come ogni anno, la scaletta dell’evento sarà ricchissima di cantanti: andiamo a scoprire chi si esibirà al concertone.

Concerto primo maggio 2022: la scaletta

A condurre l’evento ci sarà Ambra Angiolini, attrice che abbiamo visto recentemente nella nuova serie di Ferzan Ozpetek Le fate ignoranti, su Disney Plus. Il concerto presenta una scaletta veramente ricchissima, con super ospiti come Marco Mangoni, Coez, Carmen Consoli e Max Pezzali. Ad arricchire la giornata ci saranno anche gli interventi di ospiti come la giornalista Francesca Barra e suo marito, il celebre attore Claudio Santamaria. Ci saranno poi la giornalista Giovanna Botteri, l’esilarante conduttore televisivo Valerio Lundini e lo scrittore Stefano Massini.

Tanta musica e non solo dunque per questo imperdibile evento, che torna ad animare Piazza San Giovanni e che potrà essere seguito anche in televisione, in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 dalle 15:30 alle 19 e dalle 20 alle 24.

Ecco dunque, nel dettaglio, la line up dei cantanti che si esibiranno sul palco di Piazza San Giovanni a Roma: Marco Mengoni, Go_A, Carmen Consoli, Ariete, La Rappresentante di Lista, Luché, Coez, Venerus, Mace feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Psicologi, Rancore, Mara Sattei, Willie Peyote, Bresh, Tommaso Paradiso, Rkomi, Ornella Vanoni, Rovere, Fabrizio Moro, L’Orchestraccia, Sinkro, Enrico Ruggeri, Deddy e Caffelatte, Clementino, Mobrici, Coma_Cose, Max Pezzali, Fasma, Bigmama, Mecna, Le Vibrazioni, Claver Gold, Luca Barbarossa e Extraliscio, Angelina Mango, Hu, Notre Dame de Paris, Mr. Rain, Bandabardò & Cisco, VV. Un appuntamento dunque da non perdere, col meglio della musica italiana in scena.

