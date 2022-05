Sul concertone del primo maggio 2022 Fedez ha ironizzato su Instagram ma la querelle della Rai dello scorso anno come è andata a finire?

Sul concertone del primo Maggio 2022 il commento di Fedez non si è fatto attendere. Sul suo profilo Instagram ufficiale l’artista, nel dare gli auguri di buon primo maggio ai follower nelle stories, ha scritto sull’evento con una frase dal sapore di frecciata. Voleva essere presente ma “l’invito si sarà perso” ha ironizzato Federico con un emoticon. A prescindere dall’intento della frecciatina social diventa subito virale, in molti si sono chiesti: la querelle tra Fedez e la Rai come è andata a finire? Ricordate, il rapper aveva accusato la tv di Stato di censura, poi l’oblio.

Fedez primo maggio cosa è successo un anno dopo

Facciamo un passo indietro e ripercorriamo brevemente cosa è successo tra Fedez e la Rai giusto un anno fa per il concertone del primo maggio 2021. Federico salì sul palco iniziando il suo discorso accusando i vertici di Rai3 di aver voluto verificare il testo del suo monologo per del concertone. Il giudice di X Factor affermò che ci fu un tentativo di censura chiedendo di omettere alcuni nomi, alcuni partiti e di alleggerire il contenuto. Nel discorso del primo maggio 2021 Fedez citò apertamente Ostellari per il suo opporsi al DDL Zan, la Lega ritenuta omofoba e Mario Draghi per la situazione dei lavoratori dello spettacolo.

I vertici di Rai3 negarono il tentativo di censura e il Ferragnez di risposta pubblicò sui social un video in cui aveva registrato la telefonata in cui gli si chiedeva in sostanza di edulcorare il suo discorso del concertone. Un anno dopo la querelle cosa è successo tra Fedez e la Rai? Oggi tra il rapper e la tv di stato non si è più agito per vie legali.

Secondo quanto riporta Adn Kronos la Rai non ha mai querelato per diffamazione l’artista, come invece aveva in un primo momento ipotizzato, perché non c’erano le basi. Inoltre, i vertici di Rai 3 sono rimasti gli stessi del concertone del primo maggio 2021. Oggi i rapporti tra Fedez e la Rai non sembrerebbero idilliaci stando alla frecciata su Instagram sul mancato invito all’evento di Piazza San Giovanni.

