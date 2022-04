Concerto primo maggio 2022: biglietti: le modalità di accesso

Concerto Primo Maggio: tutte le informazioni sui biglietti e sulle modalità di accesso al grande evento della Capitale.

Torna puntuale, come ogni anno, l’appuntamento con l’attesissimo concerto del Primo maggio, l’evento dedicato al mondo della musica che si tiene in Piazza San Giovanni a Roma. Il concerto riunisce alcuni dei più importanti esponenti della scena musicale italiana, da Marco Mengoni a Carmen Consoli fino a Coez, Rkomi e Tommaso Paradiso. A condurre l’evento ci sarà l’attrice Ambra Angiolini, che porterà avanti l’evento tra le esibizioni dei cantanti e gli interventi dei tanti ospiti previsti come Valerio Lundini, Francesca Barra e Claudio Santamaria. Vediamo i dettagli sui biglietti e sulle modalità di accesso al concerto.

Concerto Primo Maggio: i biglietti e le modalità di accesso

L’ingresso al concerto è gratuito, è un evento pubblico e quindi non servono biglietti per accedervi. Tuttavia, l’accesso a Piazza San Giovanni per assistere al concerto è consentito fino ad esaurimento posti, dopo di che sarà possibile assistere al concerto dalle zone limitrofe alla piazza, ma chiaramente con una visibilità ridotta. Per accedere al concerto del Primo Maggio non è richiesta alcuna prenotazione ed è prevista una zona dedicata ai disabili, dove per accedere basta presentarsi con il certificato di disabilità ai varchi di accesso e sarà consentito l’ingresso solo di un accompagnatore.

L’inizio del concerto è previsto per le 15. Ecco la scaletta completa dell’evento: Marco Mengoni, Go_A, Carmen Consoli, Ariete, La Rappresentante di Lista, Luché, Coez, Venerus, Mace feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Psicologi, Rancore, Mara Sattei, Willie Peyote, Bresh, Tommaso Paradiso, Rkomi, Ornella Vanoni, Rovere, Fabrizio Moro, L’Orchestraccia, Sinkro, Enrico Ruggeri, Deddy e Caffelatte, Clementino, Mobrici, Coma_Cose, Max Pezzali, Fasma, Bigmama, Mecna, Le Vibrazioni, Claver Gold, Luca Barbarossa e Extraliscio, Angelina Mango, Hu, Notre Dame de Paris, Mr. Rain, Bandabardò & Cisco, VV.

