Isola dei famosi dodicesima puntata di ieri sera 29 aprile, eliminati scontati rispetto alle nomination strategiche, naufragato il triangolo Beatriz, Roger ed Estefania?

La dodicesima puntata dell’isola dei famosi andata in onda ieri sera 29 aprile è iniziata volando altissimi. Protagonisti della prima clip Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro. La situazione non si sblocca. L’ex moglie di Sandro Paternostro non vuole farsi capace che il suo piccolo si stia emancipando e difende a spada tratta la scelta del bacino della buonanotte rifiutato.

Alessandro insiste e si difende dalle accuse di plagio, a 20 anni di età vuole fare l’isola a modo suo, nessuno gli ha detto come comportarsi. Ilary Blasi ci prova a convincere Carmen, dicendo che il figlio Christian a stento la saluta al mattino, ma nulla da fare, il figlio rispetto a come è a casa è troppo ribelle. Alessandro tiene duro e afferma di voler continuare sulla strada dell’indipendenza.

Protagonisti indiscussi ieri sera nella dodicesima puntata dell’Isola dei famosi 2022 i Tavassi. Si inizia con il duro scontro tra Guendalina e Laura Maddaloni, con la judoka che ha accusato la gieffina di aver cercato frutti in zone proibite. Per Guenda i toni della moglie di Clemente Russo sono stati eccessivi.

Prima di scoprire chi è uscito ieri sera al televoto nella puntata del 29 aprile dell’Isola dei famosi 2022, Laura e Guendalina si sfidano per dieci cocchi. Ad avere la peggio è la Tavassi anche se la Maddaloni decide di dividere la ricompensa.

Leggi anche: Chi è Beatriz Marino dell’isola dei famosi 2022: c’entra Nicolas Vaporidis

Isola dei Famosi 2022 dodicesima puntata, chi è stato eliminato ieri sera

Si passa poi nella puntata del 29 aprile dell’Isola 2022 a Edoardo. Il Tavassi senior non ha peli sulla lingua e ha detto che la sorella è attacca per strategia. Per lui Estefania ha suggerito a Blind di litigare, anche con Guendalina, per creare dinamiche da reality ed avere clip in puntata. L’altro confronto, meno interessante, è tra Licia e Blind. Solo chiacchiere che non hanno portato ad un reale chiarimento tra i due che in sostanza si sono dati dei falsi a vicenda.

Ieri sera nel corso della dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 prima degli eliminati sono tornati a far parlare di sé Roger ed Estefania. Beatriz Marino, ex fidanzata del modello, settima prossima sarà in Honduras per un faccia a faccia con Balduino. Nel frattempo gli ha scritto che bluffa mentre lui dice di essere preso da Estefania.

Finalmente è arrivato l’esito del televoto in Palapa: chi è stato eliminato ieri sera nella dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è stata Licia Nunez con il 9% dei voti contro Marco Cucolo e i Tavassi. L’attrice è sbarcata su Playa Sgamada accolta a braccia aperte dalla sua amica Ilona Staller. L’eliminata Licia ha dato il bacio di Giuda ad Alessandro, per lei un po’ pusillanime.

Chi è uscito ieri sera definitivamente dall’Isola dei Famosi è Marco Senise che ha perso al televoto flash con Ilona e Lory del Santo che ovviamente in questi giorni su Playa Sgamada non sono andate d’accordo.

Isola dei Famosi 2022, chi è in nomination 29 aprile

Due le prove ricompensa ieri sera nella dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Prima per ogni proverbio indovinato Carmen di Pietro ha vinto 8 brioche e 2 sacche di caffè per i naufraghi, poi i concorrenti hanno vinto delle fette di carne in una sfida di equilibrio.

Prima delle nomination della dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, decisiva per le sorti degli abitanti di Playa Acopiada la prova leader dell’uomo vitruviano vinta contro suo fratello Edoardo, prima i Tavassi avevano ottenuto la possibilità di sfidarsi per il miglior punteggio alla gara di apnea.

La leader Guendalina ieri sera ha mandato in nomination diretta Blind perché la terza possibilità non vuole dargliela dopo due chiarimenti. I restanti naufraghi, divisi ormai in due gruppi anche se la produzione li ha unito le due tribù, si sono messi d’accordo e a pari nomination, 5 a testa, vanno al televoto Carmen di Pietro ed Estefania Bernal con Vladimir Luxuria che ha smascherato le strategie. Ricapitolando Carmen, Estefania e Blind sono in nomination nelle dodicesima puntata dell’Isola dei famosi 2022.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI