Ambra Angiolini e Francesco Renga: perché si sono lasciati

I fan se lo sono chiesto a lungo: perché Ambra e Francesco Renga si sono lasciati? Il loro sembrava un amore eterno.

A distanza di anni, Ambra Angiolini ha fatto chiarezza sui motivi che hanno portato alla separazione dall’ex compagno Francesco Renga. Al tempo la notizia spezzò il cuore dei fan, oltre al loro, che hanno condiviso un lungo tratto di vita insieme. Ecco perché si sono lasciati.

Ambra e Francesco Renga perché si sono lasciati

Una lunga storia d’amore, quella di Ambra Angiolini e Francesco Renga. Un amore infine spentosi. Insieme dal 2004 al 2015. La coppia ha avuto due figli, oggi di 17 e 15 anni, Jolanda e Leonardo. Alla primogenita Renga dedicò Angelo, con la quale vinse Sanremo nel 2005. I fan erano inconsolabili all’annuncio della separazione. Vederli prendere strade diverse ha fatto del male a tanti, oltre che a loro. Hanno provato a mantenere il giusto riserbo sulla vicenda dolorosa, ma poi Francesco Renga si è confessato al settimanale Oggi tempo fa, volendo anche porre la parola fine alle tante speculazioni, mai del tutto fermatesi negli anni.

Ha spiegato come abbiano mantenuto un ottimo rapporto. Vivono questa nuova condizione in maniera serena, così da dedicarsi regolarmente ai figli, senza far sentire loro la mancanza di uno o dell’altro genitore: “Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse accadendo nulla. Ci siamo regalati forse il gesto più altruista che potevamo fare fin dalla nascita dei nostri figli”.

Ambra e Francesco Renga oggi

Ambra è stata al fianco di Massimiliano Allegri dal 2017 al 2021. La coppia ha vissuto poco la relazione a livello pubblico, preferendo non doverla condividere col resto del mondo. Il tutto è poi terminato di colpo, in maniera privata, nonostante fosse apparso un anello che si presumeva fosse di fidanzamento. Francesco Renga ha una compagna, Diana Poloni, restia ai riflettori, così come lui (eccezion fatta per gli show legati al suo lavoro, ovviamente).

