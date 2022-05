Chi è Hu: dove è nata e il suo vero nome

Hu si è fatta conoscere al grande pubblico al Festival di Sanremo. Ecco chi è e tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Ricordate Hu? È stata trai protagonisti del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Highsnob. Per quanto riguarda il mercato commerciale, di lei si sono un po’ perse le tracce (così come di lui) dopo l’Ariston. Ciò non vuol dire si sia fermata, anzi. Ecco chi è e che tipo di carriera ha avuto fino a oggi.

Chi è Hu

Tutti quelli che la ascoltano con frequenza e la amano non la chiamerebbero in nessun altro modo se non Hu. La famosa polistrumentista italiana ha però ovviamente un vero nome, che i curiosi dell’ultima vora vogliono conoscere. Nessun mistero in merito. Si tratta di Federica Ferracuti, artista classe 1994 originaria delle Marche.

Ha affondato le radici nel jazz, che l’ha attratta e introdotta alla musica, si può dire. Da lì ha poi virato verso l’elettronica. Al Festival di Sanremo 2022 ha cantato Abbi cura di te con Highsnob, all’anagrafe Michele Matera, ma questo non è che l’ultimo capitolo della sua carriera.

Hu curiosità

Vi sono un po’ di domande che Hu scatena nei fan e in chi l’ha da poco conosciuta. Il suo nome d’arte da cosa deriva? Vi è un significato? Hu è il nome di una divinità egizia. Per alcuni può sembrare sia venuta fuori dal nulla ma non è affatto così. Semplicemente c’è chi si sofferma soltanto su artisti mainstream. È un’appassionata di musica, e in generale di spettacolo, da molto tempo. Da giovanissima ha studiato pianoforte, basso e violoncello. Soltanto in seguito, come detto, si è data all’elettronica, sperimentando anche il lavoro che c’è dietro il palco, ovvero quello della produzione.

Il suo look è questo da molto tempo. Si tratta di una scelta che la fa sentire bene ed è rasata da molto tempo ormai. Ne ha parlato in un’intervista a Cosmopolitan, spiegando come la prima volta lo abbia fatto da giovanissima con il rasoio del padre. Impatto devastante sui genitori, così come per i suoi amici e parenti: “Per me è stato naturale. Al tempo vivevo a Fermo, una città che mi ha voluto bene, ma da quelle parti certe cose fanno effetto. Dovevo spogliarmi di tutto e mettermi a nudo in quella fase. Ero stanca di tutte quelle cosa di cui ci riempiamo per sentirci meglio”.

