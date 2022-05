Max Pezzali chi è la moglie del cantante

Max Pezzali ha sposato la sua migliore amica. Il celebre cantante è riuscito a smentire il suo teorema: la regola dell’amico.

Chi è la moglie di Max Pezzali? Sapevate che il cantante degli 883 è stato già sposato in passato? Ecco cosa sapere sulla sua dolce metà e un po’ sulla vita privata di entrambi, felici dopo anni da amici.

Max Pezzali, moglie chi è

Nel 2019, all’età di 51 anni, Max Pezzali si è sposato per la seconda volta. Sua moglie è Debora Pelamatti. In passato il celebre cantante, voce degli 883, era stato sposato con Martina Marinucci (dal 2005 al 2013), dalla quale ha avuto un figlio, Hilo, nato nel 2008.

Amici e confidenti molto a lungo, per poi scoprire come ci fosse altro. Max Pezzali ha avuto la meglio sulla regola dell’amico e ha conquistato il cuore di Debora Pelamatti. Lei ha 42 anni ed è nata a Breno, in provincia di Pavia. Sappiamo che in passato ha vissuto una storia d’amore drammatica, violenta e abusiva. Ne ha parlato proprio lei a Selvaggia Lucarelli per il quotidiano Domani: “Scopro che aveva scritto lo stesso messaggio a 20 donne: ‘Mi manchi, voglio fare l’amore come l’ultima volta’. Ancora un’umiliazione e quando l’ho affrontato mi ha preso la testa, sbattendomela contro l’asse del water. Sono andata avanti a Xanax per due giorni. La mia cura è stata Max”. Debora Pelamatti non ha figli ma è una “stepmom” premurosa. Lo dimostra un post del 2021 ricolmo d’amore. Lo proponiamo di seguito. Sul fronte lavorativo, infine, sappiamo che opera nell’ufficio legale di una società.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Debora Pelamatti (@deborapelamatti)



Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI