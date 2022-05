Elektra è un film del 2005 ispirato all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel creato da Frank Miller. Uno spin-off del Daredevil con Ben Affleck.

Jennifer Garner ha vestito gli abiti attillati di Elektra nel film d’azione del 2005, adattamento live-action del celebre fumetto di Frank Miller. Una pellicola fortemente criticata, quasi tanto quanto Daredevil con Ben Affleck, di cui è uno spin-off.

Elektra trama e cast

La protagonista della pellicola Marvel si chiama Elektra Natchios e la sua avventura inizia con la sua morte. A ucciderla è stato Bullseye ma la giovane viene resuscitata da Stick. Questi è un maestro di arti marziali privo della vista, che la introduce alla via del Kimagure. Si tratta di un’antichissima disciplina in grado di donare a chi la padroneggia il dono della preveggenza.

Seguono anni di durissimo allenamento, al termine dei quali Elektra diviene la migliore allieva che Stick abbia mai avuto. Si è però allontanata dalla via, divenendo una killer mercenaria senza scrupoli, che uccide su commissione.

Riesce a sbarazzarsi senza troppe difficoltà del criminale De Marco e di tutte le sue guardie del corpo. Al termine di questa missione decisamente semplice per le sue abilità, viene contattata per uccidere due persone di cui non conosce ancora l’identità. Nel frattempo si reca su una piccola isola, dove conosce Mark Miller e sua figlia Abby. Non ci mette molto a fare amicizia con loro, provando quasi un certo tepore, come se vi fosse dinanzi a lei la chance di una vita mai vissuta, serena e priva di sangue. Scopre però che sono proprio loro i bersagli da uccidere. Elektra dovrà così compiere una scelta tra bene e male.

La protagonista, Elektra, è interpretata da Jennifer Garner, mentre il suo maestro Stick ha il volto di Terence Stamp. Il boss De Marco è Jason Isaacs, mentre Roshi è Cary-Hiroyuki Tagawa. Kirigi è interpretato da Will Yun Lee, mentre Mark è Goran Visnjic. Sua figlia Abby, infine, è Kirsten Prout.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI