Miriam Leone com’era quando ha vinto Miss Italia FOTO

Miriam Leone: vediamo com’era l’attrice quando ha vinto Miss Italia e come si è evoluta la sua carriera.

Miriam Leone è senza dubbio una delle attrici di punta del cinema italiano di oggi e si è guadagnata la prima candidatura ai David di Donatello grazie all’interpretazione dell’iconico personaggio di Eva Kant nel film Diabolik. Oggi, come detto, Miriam Leone è un’attrice di successo, con alle spalle tanti film importanti, ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio dalla passerella di Miss Italia, che l’ha fatta conoscere a tutta Italia. Andiamo dunque a vedere com’era Miriam Leone quando è stata eletta la più bella del paese.

Quanti anni aveva Miriam Leone quando ha vinto Miss Italia

Nata nell’aprile 1985, Miriam Leone ha partecipato e vinto alla sessantanovesima edizione di Miss Italia. Correva l’anno 2008 e l’attrice aveva allora 22 anni. Dopo il trionfo, Miriam ha iniziato a lavorare con costanza in televisione, conducendo Unomattina estate su Rai 1 e poi altri programmi, fino al debutto nel 2010 come attrice nel film Genitori e Figli – Agitare bene prima dell’uso.

La carriera di Miriam Leone è stata un crescendo di successi, con film fortunati alle spalle come Fratelli Unici, Metti la nonna in freezer e i più recenti Marylin ha gli occhi neri e Corro da te, e tanti ruoli importanti anche in televisione, nella trilogia di 1992 e in fiction come Un passo dal cielo e Non uccidere.

Oggi, Miriam Leone ha 37 anni ed è una delle attrici di punta del panorama cinematografico italiano. Sono passati ben 14 anni dal suo successo a Miss Italia, ma la bellezza di Miriam Leone non è minimamente sfiorita e la donna ha saputo costruirsi una grandissima carriera, che l’ha portata a essere candidata ai David di Donatello, con la speranza di riuscire a vincere la sua prima statuetta.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI