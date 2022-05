Mission Impossible 2 trama cast

Mission Impossible 2 è un film del 2000. Secondo capitolo della saga con Tom Cruise, diretto da John Woo. Ecco cosa sappiamo.

Impossibile prevedere che Mission Impossible si sarebbe tramutato nel franchise longevo e amatissimo che è oggi. Il tutto sarebbe potuto concludersi con i primi 2-3 capitoli e invece Tom Cruise ha tenuto in vita il progetto, difendendolo a spada tratta e riuscendo a mutarne la forma. Alle avventure autoconclusive si è sostituita una trama orizzontale, in parte, portando i protagonisti in un mondo più ampio e complesso. Mission Impossible 2 è invece un’apprezzata avventura fine a se stessa, senza l’obiettivo di spingere il franchise verso un world building più complesso. Un film del 2000 da sapore anni ’90, ricco di stilemi del decennio action per eccellenza.

Mission Impossible 2 trama e cast

Tom Cruise e John Woo hanno collaborato a questo interessante thriller d’azione, sequel di Mission Impossible di Brian De Palma del 1996. Ritroviamo l’agente speciale Ethan Hunt, impegnato nel fronteggiare una crisi internazionale gigantesca. Al suo fianco vi sono il genio dell’informatica Luther Stickell e la splendida e abilissima ladra Nyah Hall.

Sean Ambrose è il villain della pellicola. Impadronitosi di un virus creato in laboratorio, Chimera, è pronto a terrorizzare il mondo. Il siero ha effetti devastanti sul sistema nervoso umano e l’uomo vuole vendere l’antidoto su scala mondiale al migliore offerente.

Ethan Hunt vola in Spagna, dove lotta per convincere la ladra Nyah a collaborare con lui e Luther a questo folle piano. Si ritrova poi in Australia, dove vive Ambrose, che è un ex collega di Hunt. Nyah si ritrova purtroppo a ricoprire un ruolo rischioso, quello di pedina. Ambrose è interessato a lei e la donna va sotto copertura.

Ancora una volta le ragioni del cuore troveranno spazio nella missione di Ethan, pronto a tutto pur di salvare la sua partner. Si cimenterà in una folle corsa contro il tempo, tra combattimenti e inseguimenti al cardiopalma.

Cast a dir poco interessante. Al di là del protagonista Tom Cruise, che torna per la seconda volta a interpretare Ethan Hunt, vediamo Ving Rhames riprendere il ruolo di Luther Stickell. Nyah Hall ha invece il volto di Thandiwe Newton. Il villain Sean Ambrose è Dougray Scott, mentre il Dottor Nekhorvich è Rade Sherbedgia. Ad arricchire il cast anche Dominic Purcell e William Mapother, come Ulrich e Wallis. Vediamo infine Anthony Hopkins come Comandante Swanbeck e Brendan Gleeson come McCloy.

