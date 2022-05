Summertime 3 è l’ultima stagione della serie TV italiana su Netflix. Quanti episodi ci attendono in questo grande finale?

Tutto pronto per Summertime 3. Netflix ha annunciato come questa terza sarà l’ultima stagione della serie TV. I fan già sperano in un film tra qualche anno ma è davvero troppo presto per poterne parlare. È inoltre giusto che i protagonisti si dedichino ad altri progetti, come nel caso di Ludovico Tersigni, alle prese con una carriera da conduttore agli albori. Ecco quanti episodi sono previsti in quest’ultimo viaggio.

Summertime 3 quanti episodi

Summertime 3 pone la parola fine alle storie degli amati protagonisti. I fan dovranno dire addio, in maniera sofferta, a Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue, tra gli altri. Il tutto avverrà in otto episodi. Questi saranno tutti disponibili a partire da mercoledì 4 maggio. Netflix non ne proporrà uno a settimana, dunque. Tutti potranno cimentarsi in una sessione di binge watching e scoprire cosa accadrà, avendo anche risposta a uno dei grandi quesiti irrisolti della seconda stagione: Lola è viva?

Inutile dire che Summertime 3 sarà uno degli argomenti cardine sui social nelle prossime settimane. In molti non attendono altro che arrivi il prossimo fine settimana per rilassarsi e godere di quest’anteprima d’estate, anche se digitalmente e non in prima persona.

Le nuove e ultime avventure dei protagonisti avranno Sangiovanni ad accompagnarli. Molte scene di Summertime 3 si svolgeranno infatti sulle note di Scossa, il nuovo inedito dell’amatissimo cantante ex Amici di Maria De Filippi. Dal 4 maggio, inoltre, ha inizio la caccia al Sangiovanni attore. Sarà infatti presente nella serie TV nei panni di se stesso. I fan non vedono l’ora.

Dove vedere Summertime 3

Chiunque volesse vedere Summertime 3, ovvero l’ultima stagione dell’amata serie TV italiana liberamente ispirata a Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, dovrà accedere al proprio account Netflix. La piattaforma streaming propone infatti questo show in esclusiva. L’app è disponibile su tutti i dispositivi. Si potranno seguire gli episodi finali di Summertime su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Summertime 3 trailer

