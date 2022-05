Mercoledì 4 maggio è il giorno di Summertime 3 su Netflix. L’ultima stagione dell’amata serie TV italiana è finalmente arrivata.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Summertime 3, a partire dalla trama e dal cast di questa ultima stagione. Vi saranno delle nuove aggiunte agli attori protagonisti? Che piega prenderà la storia? Possiamo aspettarci un lieto fine? Proviamo a dare risposta a queste domande di seguito.

LEGGI ANCHE – Summertime 3 quando esce e a che ora

Summertime 3 trama e cast

L’estate sembra decisamente più vicina ora che è arrivato Summertime 3. Le atmosfere dell’ultima stagione della serie TV italiana presene su Netflix dal 4 maggio 2022 ci trasportano in vacanza. Sole, mare, amici e assoluto relax. Per i più fortunati, poi, una storia d’amore tanto intensa da sconvolgere mente e corpo.

Si torna sulla riviera romagnola con Summer e i suoi amici, ancora intenti a scoprirsi e capire cosa sarà della loro vita e dei rapporti che hanno creato. La serie TV è liberamente ispirata a Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia e ha ottenuto un successo enorme.

Tutto sembra più complesso e ingarbugliato nella prima parte di Summertime 3. Questa stagione finale porrà infatti i protagonisti dinanzi a scelte importanti. È tempo di indirizzare la propria vita e i rapporti creati. È tempo di aggiungere un tocco di serietà alla spensieratezza passata. Per tutti tranne che per Summer, che di quella leggerezza ha assolutamente bisogno. Le è mancata nel tempo e finalmente l’ha conquistata e intende godersela.

Come detto, però, è tempo di scelte. Lo impone l’età, del resto. Dario riceve infatti una proposta che non può davvero lasciarsi scappare. Sofia fa ritorno, finalmente, ma teme d’essere ormai un’estranea per tutti gli altri. Ale è invece in preda a profondi sensi di colpa e tutti avranno modo di capire qualcosa sul proprio futuro, che inizia a delinearsi e potrebbe non essere esattamente come lo avevano immaginato.

Guardando al cast, sono stati confermati tutti i protagonisti di Summertime 2. Nessun addio anzitempo, dunque, in questa stagione conclusiva. Ritroveremo Rebecca Edogamhe come Summer e Ludovico Tersigni come Ale. Amanda Campana è Sofia, mentre Andrea Lattanzi è Dario. Il volto di Edo è quello di Giovanni Maini, mentre Blue è Alicia Ann Edogamhe. Andrea Butera è Alfredo e Lucrezia Guidone è Rita.

Spazio anche a:

Romina Colbasso: Giulia

Sara Mondello: Milena

Amparo Pinero Guirao: Lola

Thony: Isabella

Alberto Boubakar Malanchino: Antony

Mario Sgueglia: Maurizio

Giuseppe Giacobazzi: Loris

Marina Massironi: Wanda

Summertime 3 trailer

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI