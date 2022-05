I mostri oggi: trama e cast

I mostri oggi: andiamo a scoprire la trama e il cast del terzo capitolo del film I mostri di Dino Risi.

Dopo I mostri del 1963 e I nuovi mostri del 1977, nel 2009 è arrivato il terzo capitolo della saga: I mostri oggi. Diretto il primo da Dino Risi e il secondo dalla collaborazione del regista con Ettore Scola e Mario Monicelli, questo terzo capitolo porta la firma di Enrico Oldoini. Come i precedenti film, si tratta di un racconto suddiviso in episodi, per la precisione 16, che raccontano vizi, paure e debolezze degli italiani al giorno d’oggi. Il film, a differenza dei predecessori, non ha raccolto critiche positive, venendo contestato per la scarsa qualità e la poca potenza della critica.

I mostri oggi: la trama

Come detto, il film è una raccolta di 16 episodi, che illustrano vizi, paure e debolezze degli italiani.

I mostri oggi: il cast

Episodio ‘Ferro 6’:

Diego Abatantuono: Diego

Giorgio Panariello: Gino

Angela Finocchiaro: dama golf

Pilar Abella: Sabrina

Episodio ‘Unico grande amore’:

Mauro Meconi: Romeo

Susy Laude: Giulietta

Episodio ‘Il malconcio’:

Diego Abatantuono: pirata

Claudio Bisio: marito

Sabrina Ferilli: moglie

Giorgio Panariello: il malconcio

Episodio ‘Il vecchio e il cane’:

Giorgio Panariello: Remo

Angela Finocchiaro: Renzina

Sergio Forconi: papà di Remo

Pietro Fornaciari: Canaro

Luca Mirrione: figlio

Corinne Piccinnu: figlia

Episodio ‘Padri e figli’:

Diego Abatantuono: Davide

Giorgio Panariello: Emilio

Emanuela Aureli: Elda, moglie di Emilio

Rocco Giusti: Tonino

Episodio ‘La testa a posto’:

Anna Foglietta: Alessia

Paola Lavini: Katia

Enzo Cannavale: nonno di Alessia

Carlo Buccirosso: Michele, il padre

Rosalia Porcaro: Adele, la madre

Mohamed Zouaoui: Ali

Episodio ‘La fine del mondo’:

Diego Abatantuono: Diego

Claudio Bisio: Claudio

Giorgio Panariello: Giorgio

Carlo Buccirosso: Carlo

Angela Finocchiaro: Angela

Sabrina Ferilli: Sabrina

Anna Foglietta: turista al telefono

Mauro Meconi: fidanzato

Susy Laude: fidanzata

Episodio ‘Povero Ghigo’:

Diego Abatantuono: Daniel

Claudio Bisio: Enzo

Ugo Conti: fratello di Ghigo

Enzo Polidoro: produttore

Stefano Vogogna: assistente

Gennaro Diana: assistente

Moris Verdiani: Manolo

Renato Converso: fan meridionale

Cecilia Albertini: Cecilia

Luciano Manzalini: sacerdote

Episodio ‘Razza superiore’:

Valeria De Franciscis: baronessa

Tushar: badante

Episodio ‘Euro più euro meno’:

Neri Marcorè: Fosco

Sabrina Ferilli: Alice

Episodio ‘Fanciulle in fiore’:

Giorgio Panariello: padre

Elena Cantarone: madre

Valerio Petrilli: figlio

Elisa Marchesani: figlia

Maria Teresa Di Bari: cassiera del cinema

Chiara Gensini: Samantha

Cristel Checca: Moira

Veronica Corsi: Jessica

Episodio ‘Terapia d’urto’:

Diego Abatantuono: prelato

Claudio Bisio: Giancarlo, il paziente

Angela Finocchiaro: analista

Shuruz Ali Khalifa: lavavetri

Episodio ‘L’insano gesto’:

Diego Abatantuono: prelato

Episodio ‘La seconda casa’:

Carlo Buccirosso: architetto Gregorio / boss

Antonella Morea: Margherita

Andrea Giuliano: architetto

Luigi Russo: lo smilzo

Pippo Cangiano: il grosso

Sergio D’Auria: giovane autista

Episodio ‘Cuore di mamma’:

Sabrina Ferilli: mamma

Massimo Giletti: sé stesso

Maria Letizia Miranda: Elisa

Desiree Castignini: donna supermercato

Episodio ‘Accogliamoli’:

Diego Abatantuono: padrone

Carlo Buccirosso: amico del padrone

Andrea Pucci: Gino, uomo al bar

