Chi è Marco Marzocca: moglie e personaggi del comico

Marco Marzocca: scopriamo chi è il famoso comico, tra i suoi personaggi più celebri e i dettagli della sua vita privata.

Tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di mercoledì 4 maggio di Oggi è un altro giorno c’è Marco Marzocca, comico diventato celebre soprattutto con la sua partecipazione a Zelig. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui, tra i personaggi con cui ha conquistato la sua notorietà ai dettagli della sua vita privata.

Marco Marzocca: i personaggi più famosi

Nato nel settembre 1962 a Roma, Marco Marzocca inizia ad apparire in televisione nel 1994, mentre ancora lavorava come farmacista. Qui muove i suoi primi passi come comico nel programma Tunnel su Rai 3, poi prende parte a diversi programmi televisivi tra cui Distretto di Polizia, grazie a cui ottiene la sua notorietà.

La consacrazione arriva poi grazie a Zelig, dove dal 2006 al 2013 interpreta il suo personaggio più famoso: Ariel, il domestico filippino di Claudio Bisio. Altri personaggi molto azzeccati del comico sono quello del notaio, proposto sempre a Zelig, e il ruolo di Ugo Lombardi, l’ingenuo poliziotto che ha interpretato in Distretto di Polizia.

Marco Marzocca è entrato a far parte anche di alcuni film di successo, tra cui spiccano Un boss in salotto, diretto da Luca Miniero, e il primo film di Lillo & Greg: D.N.A. – Decisamente non adatti.

Marzo Marzocca: chi è la moglie

Il comico romano è sposato con Liliana Bula Ferrer, una donna colombiana che l’artista ha conosciuto in chat, grazie a un gruppo di discussione incentrato sul turismo nei primi anni 2000. L’artista ha raccontato che, dopo essersi sentiti per telefono, i due si sono visti e il comico ha portato la donna a vedere il Papa durante il giubileo del 2000. I due dunque si sono sposati e non si sono mai lasciati, allargando la famiglia con la nascita di tre figli: Michele, Matteo e Massimo.

