La suocera assassina è un film thriller del 2019, che mostra come l’oscurità più terrificante possa nascondersi in famiglia.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo thriller drammatico di Nigel Thomas del 2019, dal titolo La suocera assassina (Murder In-Law). Un film per la TV incentrato su una madre (e suocera) dai comportamenti morbosi, la cui reazione all’addio del figlio sarà devastante.

La suocera assassina trama e cast

Nigel Thomas propone questo thriller famigliare ricco di drama molto interessante. La protagonista è Claire, una donna di mezza età rimasta vedova. Da quando suo marito non c’è più i suoi atteggiamenti nei confronti di suo figlio Jim e la nipote Sydney sono divenuti ossessivi.

Non è però mai riuscita ad avere un vero legame con Allison, la moglie di Jim, che la sopporta a malapena e mal digerisce il suo morboso attaccamento nei confronti del figlio e della nipote. Di colpo tutto cambia e, dal punto di vista di Claire, prende una piega orrenda. Allison annuncia alla famiglia d’aver finalmente ottenuto la promozione lavorativa che stava aspettando da tempo. Comunica così che lei Jim e Sydney si trasferiranno a New York.

Claire si rende così conto che da un momento all’altro si ritroverà del tutto sola. Costretta a fronteggiare realmente la vita, senza più appoggiarsi costantemente agli altri come fatto in tutto questo tempo. Per Allison è una liberazione, ignara del fatto che un oscuro istinto si stia facendo largo nella pericolosa suocera. Quest’ultima pianifica un modo per rimuovere la nuora dall’equazione. È infatti lei a rappresentare il vero ostacolo. Se non ci fosse, suo figlio e sua nipote resterebbero lì. È pronta a tutto, anche a uccidere.

Guardando al cast, la protagonista Claire è interpretata da Barbara Williams. Suo figlio Jim è invece Mark Collier. La nuova Allison ha l volto di Kristen Dalton, mentre Sydney è la giovanissima AlexAnn Hopkins. A completare il gruppo di attori e attrici vi sono Angie DeGrazia (Charlie), John Sanderford (Bruce), Tony Denison (Will), Courtney Compton (Mariah) e Marlon Aquino (Bradley).