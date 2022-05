Zerocalcare: nuova serie animata su Netflix

Netflix ha annunciato una nuova serie animata di Zerocalcare. Ecco tutto quello che sappiamo sul progetto del fumettista romano.

Netflix intende puntare sempre più sull’Italia. I progetti nostrani aumenteranno, come dimostra il fatto d’aver inaugurato la prima sede ufficiale a Roma. In quest’occasione sono stati fatti alcuni annunci, tra i quali la nuova serie animata di Zerocalcare, che ha ottenuto un enorme successo internazionale con Strappare lungo i bordi.

Zerocalcare nuova serie

Ecco le parole del diretto interessato, Zerocalcare: “Ciao, posto che eviterei di cantare vittoria e che comunque non posso dire niente, pare che stiamo facendo una cosa nuova”. Diretto e lapidario, come sempre. Il famoso fumettista tornerà con alcuni dei suoi personaggi storici. Immancabile l’armadillo interpretato da Valerio Mastandrea, ma ci sarà spazio per molti altri, già visti nella prima serie e non.

Zerocalcare ha in passato precisato come il suo lavoro viva secondo un progetto molto intelligente, quello di attrarre il pubblico con un certo tipo di racconti, così da poter garantire una certa cassa di risonanza a libri come Kobane Calling, che gli stanno enormemente a cuore, e che in pochi avrebbero considerato se fossero stati sfruttati come apripista al posto de Un polpo alla gola, per dire.

Non è da escludere, dunque, che nella nuova serie animata per Netflix si possano affrontare tematiche a lui più care. Uno sguardo maggiormente impegnato, magari, senza però rinunciare al suo ironico e unico modo di raccontare il mondo intorno a sé. Per ora non abbiamo informazioni, se non che il format sarà quello di sei episodi da 30 minuti l’uno. Attendiamo fiduciosi.