Amici 21: Sissi è una delle finaliste della ventunesima edizione del talent show, ma ha già ottenuto un importante riconoscimento

È certa di un posto nella finalissima di Amici Sissi, in attesa che il quadro si completi con la puntata di sabato 7 maggio. La cantante corona così un percorso che ha avuto inizio il 31 ottobre e che spera di concludere col massimo risultato possibile, ovvero la vittoria. Entrata a scuola, Sissi ha scelto Lorella Cuccarini come coach e con lei ha iniziato il cammino che l’ha portata fino alla finale di Amici. Nella fase serale la ragazza non è stata quasi mai a rischio eliminazione, solo nella quarta puntata è finita al ballottaggio finale, dove però è riuscita a salvarsi insieme ad Alex e ai danni di Aisha. Ora, Sissi può giocarsi le sue chance di vittoria in finale, ma il suo percorso ad Amici l’ha già portata a ottenere un risultato importante: la presenza nella colonna sonora della terza stagione della serie Netflix Summertime.

Amici 21: Sissi nella colonna sonora di Summertime

Da poco su Netflix è uscita la terza stagione di Summertime, una serie capace di attirare un gran numero di spettatore grazie anche alla sua colonna sonora di prestigio, che contiene alcune delle più amate canzoni del momento e in generale contiene molta musica cara ai giovani e che spopola su Spotify e sui social.

Proprio un volto caro di Amici, Sangiovanni, ha firmato la canzone originale di questa terza stagione, ovvero Scossa. Un brano che fa da riferimento a tutta una serie di canzoni che risuonano in questa terza stagione della serie, tra cui compare appunto anche un brano di Sissi: Per farti paura. La canzone della cantante di Amici 21 compare in una scena importante quando Summer in skate pensa ad Ale e crede di riconoscerlo in un passante che in realtà non è lui. Riconoscimento importante per l’artista, la cui canzone sicuramente riceverà enorme visibilità con la presenza all’interno di una delle serie più viste su Netflix.

Per farti paura testo della canzone di Sissi in Summertime

Scortati di tutto il tempo che avrai

Fai come non esistesse nemmeno

Scordati di tutto adesso se ormai hai

Spezzato il tempo, se hai

Rotto il tuo cielo

Non sei più tu

Non mi sembra almeno

Alzi i miei dubbi

Tu hai le serpi in seno

Che vedo che hai gli occhi tristi anche quando rido

E giocavi negli abissi anche da bambino

Ti guardo fisso (ti guardo fisso)

Per farti paura

Non l’avrei pensato mai

Il mondo sembra leggero

Tu mi hai chiesto

“Lo tieni”, ti ho risposto

“Lo tengo per te”

Hai lasciato troppo presto la presa

Non me la sono presa

Non me la sono presa

Scordati di tutto adesso che sai

Cose che non ti avrei detto nemmeno

Scordati di tutto adesso se ormai hai

Sprecato tempo, sei

Tornato indietro

Ho pensieri stupidi

Mi puoi ascoltare, dargli peso, ma se vuoi pure no

In queste abitudini

C’è qualcosa che non serve e ne farei pure a meno

In questa città

Le luci mi fanno brillare gli occhi, per un poco mi acceco

Ho pensato subito che parlando a bassa voce avresti capito meglio

Il mondo sembra leggero

Tu mi hai chiesto

“Lo tieni”, ti ho risposto

“Lo tengo per te”

Hai lasciato troppo presto la presa

Non me la sono presa

Non me la sono presa, non l’avrei pensato mai

Il mondo sembra leggero

Tu mi hai chiesto

“Lo tieni”, ti ho risposto

“Lo tengo per te”

Hai lasciato troppo presto la presa

Non me la sono presa

Ma in realtà mi è scesa un po’