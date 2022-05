Scopriamo le ultime anticipazioni dall’America di Beautiful, in vantaggio sull’Italia di ben 1 anno. Occhio agli spoiler.

Ecco un gran numero di anticipazioni sui prossimi eventi di Beautiful negli USA, che in Italia andranno in onda nel 2023. Se volete un assaggio di ciò che vi aspetta, continuate a leggere.

Beautiful anticipazioni americane

L’evento più sconvolgente che le anticipazioni americane di Beautiful rivelano è senza dubbi ola morte di Vinny. Il giovane amico di Thomas Forrester verrà ritrovato privo di vita. In Italia la sua presenza è ancora ridotta. Lo abbiamo però visto manomettere il test di paternità di Steffy Forrester. Negli Stati Uniti, invece, la sua presenza è decisamente più rilevante, in negativo. Svariate le azioni deplorevoli, come aver venduto alla stessa Steffy degli oppiacei, che le hanno procurato una dipendenza. Dopo ciò e la questione del test di gravidanza, verrà sbattuto in carcere, per poi morire in circostanze misteriose.

Nella scena del ritrovamento vedremo Liam alla guida della macchina del padre. Questi inchioda di colpo, urtando contro qualcosa di molto grosso che intralcia il passaggio. Una volta sceso dall’auto, si ritroverà dinanzi al corpo di Vinny Walker colmo di sangue. Il giovane Spencer chiama i soccorsi, nella speranza che Vinny possa ancora essere salvato. Sarà però Bill a prendere una decisione inaspettata, ovvero interrompere Liam e non chiamare nessuno. L’uomo non intende fare nulla, temendo che le autorità possano accusare suo figlio dell’omicidio preterintenzionale di Vinny, dato il suo chiaro movente. Queste accuse sarebbero pesantissime per lui e, in generale, per il buon nome della famiglia Forrester.