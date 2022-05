Malo significato e traduzione: perché contro la violenza sulle donne

Malo: andiamo alla scoperta della traduzione e del significato della canzone che tratta il delicato tema della violenza sulle donne

Malo è il brano d’esordio della cantante spagnola Bebe, risalente al 2004. Un vero e proprio tormentone che racchiude in sé la genesi di un inno universale. Nata a Valencia il 9 maggio del 1978, la cantante di Malo oggi ha 44 anni di età e ha lasciato in parte il mondo della musica per dedicarsi alla sua carriera di attrice. Nel 2020 Laura Pausini ha inciso un singolo in duetto con Bebe che si chiama Verdades a Media. Andiamo a scoprirne il significato e la traduzione del suo brano più famoso.

Malo: il significato del brano di Bebe

Il tema del brano è molto delicato, ovvero la violenza sulle donne. L’artista canta i soprusi subiti dall’uomo con cui vive e con cui ha messo su famiglia, una situazione che purtroppo si trovano a vivere ancora oggi molte donne. La canzone, forte anche nella scelta musicale tra il folk spagnolo e il flamenco, è diventato nel mondo un inno contro la violenza di genere e un modo per incoraggiare a denunciare il proprio aguzzino. Il passaggio del ritornello in cu fa riferimento allo stato di minorità in cu gli uomini puntano a far sentire le donne incarna tutto il significato di Malo: un uomo tossico da cui scappare perché chi ti fa del male non ti ama.

Malo: la traduzione della canzone di Bebe

Cattivo

Ti sei presentato una fredda notte

Puzzando di tabacco e gin

La paura mi stava già attraversando mentre incrociava

Le dita dietro la porta

Il tuo faccino da bel bambino non c’è più

Mangiando il tempo nelle tue vene

E la tua insicurezza maschilista si riflette

Ogni giorno nelle mie lacrime

Ancora una volta no, per favore

Che sono stanca e il mio cuore mi dice che non posso

Ancora una volta no, amore mio, per favore

Non urlare, che i bambini dormono

Ancora una volta no, per favore, sono stanco

E il mio cuore mi dice che non posso

Ancora una volta no, amore mio, per favore

Non urlare, che i bambini dormono

Diventerò come il fuoco

Brucerò il tuo pugno di ferro

E dal viola della mia guancia verrà fuori il valore

Che guarirà le mie ferite

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Non si fa del male a chi si vuole bene, no

Stupido, stupido, sei stupido

Non pensare meglio delle donne

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Chi ami non è danneggiato, no;

Stolto, stupido, stupido sei

Non crederti migliore delle donne

La giornata è grigia quando ci sei tu

E il sole esce di nuovo quando te ne vai

E il dolore del mio cuore

Me lo devo ingoiare col fuoco

La mia bella faccia da ragazza

È invecchiato in silenzio

Ogni volta che mi dici pu**ana

Il tuo cervello si rimpicciolisce

Ancora una volta no, per favore

Che sono stanca e il mio cuore mi dice che non posso

Ancora una volta no, amore mio, per favore

Non urlare, che i bambini dormono

Ancora una volta no, per favore, sono stanco

E il mio cuore mi dice che non posso

Ancora una volta no, amore mio, per favore

Non urlare, che i bambini dormono

Diventerò come il fuoco

Brucerò il tuo pugno di ferro

E dal viola della mia guancia verrà fuori il valore

Che guarirà le mie ferite

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Non si fa del male a chi si vuole bene, no

Stupido, stupido, sei stupido

Non pensare meglio delle donne

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Chi ami non è danneggiato, no;

Stolto, stupido, stupido sei

Non crederti migliore delle donne

Diventerò come il fuoco

Brucerò il tuo pugno di ferro

E dal viola della mia guancia verrà fuori il valore

Che guarirà le mie ferite

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Non si fa del male a chi si vuole bene, no

Stupido, stupido, sei stupido

Non pensare meglio delle donne

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Chi ami non è danneggiato, no;

Stolto, stupido, stupido sei

Non crederti migliore delle donne

Cattivo, cattivo, sei cattivo

Sei cattivo perché lo vuoi;

Cattivo, cattivo, sei cattivo

Non urlare che mi ferisce

Sei un debole e sei cattivo

E non crederti migliore di me o di chiunque altro

E ora fumo una sigaretta

E soffio il fumo nel tuo cuoricino perché …

Cattivo, cattivo, sei cattivo

Cattivo, cattivo, sei cattivo, sì

Cattivo, cattivo, sei cattivo, sempre

Cattivo, cattivo, sei cattivo