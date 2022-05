Quando va in onda la finale di Amici 2022? Ora la data è ufficiale ma c’è un retroscena sul rinvio e spunta una richiesta di Maria De Filippi a Mediaset

La finale di Amici 2022 non va in onda sabato 14 maggio. Appena è arrivata la notizia del rinvio dell’ultima puntata del talent condotto da Maria De Filippi in molti sono andati in apprensione. E’ strano che sia stata cambiata la data dell’epilogo dell’edizione 21 del programma tenendo conto degli ascolti alti siglati dal serale di quest’anno. Non era mai successo nel corso della storia della trasmissione che lancia talenti che sia stata cambiata la diretta di un appuntamento così importante come la chiusura. Difatti c’è un succoso retroscena che vale la pena conoscere sul perché del rinvio.

Partiamo con il dire che è ufficiale: la finale di Amici 2022 va in onda domenica 15 maggio in diretta, un giorno dopo quello che sarebbe dovuto essere il gran giorno per decretare il vincitore del talent show. Si vocifera che a chiedere il cambio data dell’ultima puntata del serale sia stata Maria De Filippi in persona. La conduttrice avrebbe chiesto all’editore di Mediaset di evitare lo scontro diretto con l’Eurovision. Anche vincendo eventualmente gli ascolti non avrebbe giovato a nessuno il rischio dello zapping e della dispersione del pubblico giovane, che è potenzialmente lo stesso sia di Amici 21 che del Festival Europeo della canzone.

Inoltre è stata anche una scelta di grande valore etico, la finale di Amici 21 va in onda di domenica 15 maggio anche per rispetto alla nostra storia. L’Italia non ospita l’Eurovision da molti anni ed è giusto godersi lo spettacolo. Il pubblico del talent in fondo può aspettare giusto 24 ore in più per scoprire il vincitore di questa edizione del programma condotto da Maria de Filippi.