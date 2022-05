Stefano Rossi Giordani chi è Stefano di Summertime 3

In Summertime 3 ci sono svariate nuove aggiunte al cast. Una di loro è Stefano Rossi Giordani, che interpreta Stefano. Ecco chi è.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Stefano Rossi Giordani, uno dei nuovi attori del cast di Summertime 3. Il personaggio che ha interpretato in questa terza e ultima stagione della serie TV italiana si chiama Stefano. Nell’ultima puntata lo vediamo fare delle avance a Rita, il che mette a repentaglio la gestione del locale Saian.

Stefano Rossi Giordani chi è

Nato nel 1989 a Rovereto, in provincia di Trento, Stefano Rossi Giordani è un attore talentuoso diplomatosi presso la Scuola di Cinema e Teatro Estroteatro. Ha mosso i primi passi in teatro, trovando poi spazio in televisione in serie come:

L’Ispettore Coliandro

Rocco Schiavone

Un passo dal cielo

Il Paradiso delle Signore

L’Allieva 3

Il mondo sulle spalle

Sappiamo purtroppo ben poco della sua vita privata. È particolarmente riservato e non tende a condividere molto della sua quotidianità. È riuscito a tenersi ben lontano dal gossip e così non abbiamo info che non siano lavorative. La sua privacy è salva.

Ha poco più di 30 anni e una carriera decisamente convincente alle spalle. Ha fatto il proprio debutto al cinema con Il Traduttore di Massimo Natale. Lo ricordiamo poi in titoli come My father Jack, I’M: infinita come lo spazio e Restiamo amici. I fan lo ricordano però soprattutto per aver interpretato il ruolo di Benne Menegatti, marito di Carla Fracci nel film biopic, Carla, che ha ripercorso vita privata e carriera della celeberrima ballerina.