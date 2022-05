Amici 21 il sacrificio di Albe per Serena: amore e lacrime

Amici 21 nella semifinale di ieri sera 7 maggio al momento dell’elezione dei finalisti Albe si sacrifica per Serena: i dettagli

Nella semifinale di Amici 21 andata in onda ieri sera si sono vissute forti emozioni grazie ad Albe e Serena. I due si sono fidanzati all’interno della scuola formando la prima coppia dell’edizione 2022 del talent. La loro strada era pronta a separarsi ad un passo dalla finale di Amici 21. Infatti i finalisti ufficiali di questa edizione sono Sissi, Michele, Luigi e Alex. A questi doveva aggiungersi solo un altro allievo e Albe e Serena per sapere chi dei due avrebbe conquistato il traguardo dell’ultima puntata del programma hanno raggiunto Maria De Filippi in studio.

La conduttrice ha così spiegato ai due allievi che dopo le esibizioni alla semifinale i voti della giuria avevano decretato per loro un pari merito. A quel punto la produzione aveva deciso che dovevano essere gli stessi Albe e Serena a decidere chi dei due sarebbe andato in finale. Qui è andato in scena un momento di grande emozione con il sacrificio di Albe che ha ricordato quello di Enrico Nigiotti per Elena D’Amario quando si fece da parte per far continuare alla sua fidanzata e ballerina il percorso nel talent.

Non ha dubbi, ha esclamato Maria, girandosi verso Albe che aveva sussurrato a Serena che era giusto che fosse a lei ad andare in finale. E’ il tuo sogno, anche il mio, ma il tuo un po’ di più, ha detto il cantante tra le lacrime alla sua fidanzata per convincerla a prendere quella maglia. Un sacrificio d’amore che significa molto per un artista ad un passo per concludere un traguardo importante per la propria carriera. Serena continuava a dire “perché questa cosa” riferendosi al fatto che avrebbero deciso loro chi sarebbe uscito ieri sera da Amici 21.

Quando ha visto che i due ragazzi erano in lacrime e apprezzando il gesto di Albe, Maria De Filippi ha deciso di svelare la verità. Albe e Serena andranno in finale, infatti il risultato a pari merito ha stabilito che i finalisti saranno sei. La richiesta di far decidere ai due ragazzi era solo una boutade della produzione. Albe e Serena hanno meritato la finale e così hanno potuto prendere la tanto desiderata felpa oro. Insieme in lacrime hanno così raggiunto gli altri finalisti nella casetta.