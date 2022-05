Che fine ha fatto Martina ex fidanzata di Manuel Bortuzzo: sono tornati insieme?

Chi è Martina, l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo che era con lui nella sera che ha cambiato per sempre la sua vita.

Conosciamo meglio Martina Rossi, l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo che lo ha visto vittima di una sparatoria che lo ha costretto su una sedia a rotelle. I due non stanno più insieme ma in che rapporti sono oggi e cosa sappiamo di lei?.

Chi è Martina, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo sognava le Olimpiadi. Un nuotatore talentuoso scambiato per un’altra persona e così finito vittima di una sparatoria. Al suo fianco c’era quella sera la sua fidanzata d’allora, ormai ex, Martina Rossi. Anche lei nuotatrice, fortunatamente rimasta illesa. Ha però subito un forte shock a causa di quella terrificante vicenda. Una condizione che l’ha spinta ad abbandonare il nuoto, passione che coltivava da quando aveva appena 8 anni.

La piscina le aveva fatto conoscere Manuel, mentre si allenava con le Fiamme Gialle al polo natatorio di Ostia. I due sono stati l’uno al fianco dell’altra fino a novembre 2020, quando i fan si sono resi conto che il nuotatore aveva cancellato tutte le foto con la fidanzata.

Di lei non abbiamo informazioni. La giovane non fa parte del mondo dello spettacolo e non ha in alcun modo sfruttato la vicenda di Manuel per ottenere visibilità. Di lei ha parlato lo stesso Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip: “Ci frequentavamo da poco. L’avevo conosciuta pochi giorni prima dell’incidente. In seguito siamo durati otto mesi. La metà però l’ho trascorsa in ospedale e nelle varie cliniche”. Il giovane aveva bisogno di prendersi del tempo per ricalibrare la propria vita e con Martina si sono lasciati per questo motivo.

Manuel Bortuzzo ex fidanzata Federica al Grande Fratello Vip

Dopo la rottura con Martina Rossi, Manuel Bortuzzo ha conosciuto Federica Pizzi, figlia della compagna del suo dentista, con la quale tutto sembra andare a gonfie vele. Lei gli ha anche scritto una lettera mentre era recluso nella casa del Grande Fratello. Durante il reality ha poi conosciuto Lulù Selassié, con la quale la relazione si è interrotta di fatto dopo l’uscita da Cinecittà. Si parla di un riavvicinamento con Federica Pizzi.

I due si sarebbero rivisti ad aprile e da allora si seguono sui social. Va ribadito che a Verissimo, nella puntata di sabato 7 maggio, Manuel ha detto di non essere tornato nè con la sua ex Martina, nè con Federica che è stata vittima di minacce di diversi haters su Instagram.