Rinascere chi è Gea Dall’Orto attrice che fa Martina legata a Nanni Moretti

Gea Dall’Orto è una giovane attrice, scelta per il ruolo di Martina nel film Rinascere su Manuel Bortuzzo. Ecco chi è.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Gea Dall’Orto, attrice ben nota dagli amanti delle fiction, che hanno potuto apprezzarla in svariati ruoli. Ecco chi è la giovane che ha prestato il suo volto e talento per il ruolo di Martina, ormai ex fidanzata di Manuel Bortuzzo.

Gea Dall’Orto chi è

Gea Dall’Orto è una giovane attrice italiana, nata il 22 ottobre 2002 a Bagno di Ripoli, in provincia di Firenze. Ha 20 anni e nel film per la TV Rinascere interpreta Martina, al tempo fidanzata di Manuel Bortuzzo.

Gea Dall’Orto ha saputo rapidamente imporsi nel mondo delle fiction italiane, facendosi apprezzare dal grande pubblico. Nel tempo si è alternata tra scuola, amici e corsi di recitazione, lavorando a questo sogno fin da giovanissima. Ha infatti sempre avuto le idee molto chiare. Ha lavorato sodo per poter fare della recitazione il proprio lavoro. Ha fatto poi il suo esordio a teatro a soli 7 anni. Lo fa insieme al nonno, Italo Dall’Orto.

È in seguito riuscita a superare brillantemente una serie di provini, che le aprono le porte delle fiction italiane. Lei però sogna il cinema e non è poi servito molta attesa per poterla apprezzare sul grande schermo. Ha così preso parte ai cast di Mio fratello rincorre i dinosauri e Tre piani. Quest’ultimo, diretto da Nanni Moretti, è stato presentato al Festival di Cannes 2022. Sul frotne televisivo va sottolineata la fiction Gli orologi del diavolo. Per questo è particolarmente legata a Nanni Moretti, regista che ha creduto in lei.

Gea Dall’Orto vita privata

Gea Dall’Orto è una persona molto riservata, che prova a tutelare a ogni costo la propria privacy, riuscendosi ampiamente. Non sappiamo se sia fidanzata o meno. Vi sono però delle curiosità di cui siamo al corrente, come la sua attrice preferita: Natalie Portman. Gea è inoltre una ballerina professionista, dal momento che danza fin da quando era soltanto una bambina. A questa passione ha poi preferito la recitazione. Vorrebbe inoltre proseguire gli studi su questo fronte, iscrivendosi al DAMS.