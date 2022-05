Giancarlo Commare chi è la fidanzata: altro che Benedetta Gargari

Giancarlo Commare: andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata dell’attore, in particolare chi è la sua fidanzata.

Giancarlo Commare sarà protagonista di Rinascere, il film di Rai 1 che racconta la vicenda di Manuel Bortuzzo, in onda domenica 8 maggio. L’attore presta il volto all’ex nuotatore, la cui vita è stata sconvolta da un tragico incidente, da due colpi di pistola alla schiena, che erano indirizzati a un’altra persona, che gli hanno causato una lesione midollare completa e la paralisi degli arti inferiori. Su Rai 1 vedremo dunque la sua storia, con protagonista Giancarlo Commare nei suoi panni: andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata dell’attore.

Giancarlo Commare: chi è la fidanzata

La vita privata di Giancarlo Commare è un vero e proprio mistero. Intorno alla sua situazione sentimentale sono state fatte molte indiscrezioni. Si è parlato di una relazione con Benedetta Gargari, con cui ha condiviso l’esperienza a Skam, ma sarebbe un’indiscrezione che non trova fondamento. Tra i due non c’è alcuna relazione e non c’è stata nemmeno in passato: la ragazza d’altronde è impegnata da diverso tempo con un ragazzo di nome Tommaso, estraneo al mondo dello spettacolo, e di cui si sa molto poco.

Si è parlato poi di una possibile relazione tra Giancarlo Commare e Chiara Russo, insieme ne Il paradiso delle signore, ma anche questo gossip è stato prontamente smentito dai diretti interessati. Insomma, si sa molto poco della vita privata di Giancarlo Commare, che evidentemente ci tiene a mantenere il riserbo sulla sua sfera sentimentale.

Non sappiamo dunque molto sulla vita privata di Giancarlo Commare, ma possiamo ammirare la sua brillante carriera in ascesa nel mondo della televisione e del cinema. Dopo alcuni ruoli in diverse fiction, Skam e Il paradiso delle signore hanno sancito il suo successo e ora l’attore è pronto a prestare il volto a Manuel Bortuzzo in Rinascere.