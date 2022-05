Rinascere Manuel Bortuzzo tradito dagli ex gf vip: la reazione

Rinascere il film su Manuel Bortuzzo come è stato commentato dai concorrenti del Gf Vip? Un vero e proprio tradimento al nuotatore



Rinascere è il film andato in onda ieri sera ispirato alla vera storia di Manuel Bortuzzo. Il nuotare che in seguito ad un incidente, sparato per uno scambio di persona, è sulla sedia a rotelle non è solo un talento del suo sport.

Come in molti ricorderete, grazie al gran successo del programma, Manuel ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip vinto da Jessica Selassiè. Bortuzzo all’intento della Casa si è fidanzato con Lulù che ha poi lasciato per incompatibilità di carattere. Ovviamente il suo percorso nel reality in Rinascere non è stato incluso perché nel film tv si voleva raccontare le fasi post intervento è appunto la sua rinascita dopo il dramma.

Manuel Bortuzzo ha trascorso all’interno del Grande Fratello Vip 4 mesi uscendo il 24 gennaio 2022 per motivi di salute. Era tra i papabili vincitori eppure ha lasciato il reality due mesi prima della finale. Un capitolo chiuso solo in parte perché si sa trascorrendo h24 mesi insieme ad altri concorrenti si creano dei legami indissolubili.

Con Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano si è creata un’amicizia solida che dura anche oggi. Infatti sia campione toscano che imprenditore napoletano hanno sostenuto su Instagram l’ex collega di Gf Vip con storie dedicate a Rinascere, come ha fatto anche Federica Calemme. Non è stato però lo stesso per gli altri concorrenti del grande fratello che su Instagram non hanno fatto menzione del film ispirato alla storia vera del nuotatore.

Manuel Bortuzzo ha repostato le storie e tra queste non figurano anche vipponi che avevano un buon rapporto con lui, come ad esempio Giucas Casella, Sophie Codegoni, Alex Belli, Manila Lazzaro. Ovviamente, come è comprensibile, dopo la fine della storia con Lulù nessuna delle Selassié ha citato il film. Un gesto che da molti fan sui social è stato visto come un tradimento mentre per altri utenti su Twitter che hanno commentato Rinascere le dinamiche del Gf dovevano restare fuori come è stato.