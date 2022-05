How I Met Your Father in streaming su Disney+ da mercoledì 11 maggio. Ecco quanti episodi avrà la sitcom spin-off.

Un compito delicato e completto per How I Met Your Father, quello di reggere il peso di uno show amatissimo come How I Met Your Mother. La serie con Hilary Duff è già stata rinnovata e avrà dunque una seconda stagione. Da scoprire se avrà modo di proseguire ulteriormente, intrigando il pubblico e convincendo il network. Ecco quanti episodi ci attendono.

How I Met Your Father trama

La prima cosa da sapere su How I Met Your Father è che non si tratta di una serie che intende ripercorrere la storia di Ted dal punto di vista della madre. Siamo nel futuro rispetto all’inizio dell’amato show e con altri protagonisti e nuove trame.

La protagonista è Sophie, che racconta a suo figlio la storia di come abbia conosciuto suo padre. Dal prossimo futuro si fa poi un salto indietro fino al 2022, proprio alla maniera della serie originale. Lei ha un gruppo di amici molto affiatato. Tutti loro cercano di capire quale sia il proprio posto nel mondo. Sophie illustra questo percorso e spiega anche quanto fosse complesso nel 2022 riuscire a frequentare qualcuno per davvero nell’era delle dating app. Spazio a numerose storie d’amore, spesso fallimentari. Non mancheranno risate e riferimenti costanti alla sitcom originale. Questa serie è però godibilissima anche da sola. Vedere lo show con Ted, Marshall, Lily, Robin e Barney è un plus che consentirà di apprezzare dei dettagli, ma non è necessario ai fini della storia.

How I Met Your Father trailer

How I Met Your Father quanti episodi

La prima stagione di How I Met Your Father è stata una sorta di esperimento. Il numero di episodi girati è meno della metà di quelli di How I Met Your Mother. La produzione ha preferito andarci con i piedi di piombo, in attesa di scoprire la reazione del pubblico. Un totale di 10 episodi, tutti disponibili in streaming in Italia su Disney+ da mercoledì 11 maggio. Rinnovata per una seconda stagione, staremo a vedere se dal prossimo anno vi sarà un aumento sostanziale di puntate o meno.