Incontri letali: trama e cast

Incontri letali: andiamo alla scoperta della trama e del cast del thriller americano con Clare Kramer e Mia Topalian.

Incontri letali è un film americano del 2019, un thriller psicologico la cui visione è consigliata al solo pubblico adulto. La pellicola dura un’ora e mezza ed è stata girata a Los Angeles, in California, prodotta dalla Cartel Pictures e dalla Reel One Enterteinment. Nonostante la produzione americana, il film è stato trasmesso per la prima volta in Regno Unito, il 16 agosto 2019. Il regista della pellicola è Danny Buday, noto soprattutto per aver diretto Five Star Day, Battle Scars e Omicidi a Culver Drive. Andiamo dunque alla scoperta della trama e del cast del film.

Incontri letali: la trama del film

Jessica è una madre single e ha una figlia di 18 anni di nome Tessa. Tra le due c’è un rapporto molto tranquillo e amichevoli, senza le solite liti che contraddistinguono il rapporto tra madre e figlia. Tessa è una brillante studentessa, avviata verso un futuro radioso, mentre Jessica gestisce un salone da parrucchiera. La loro si direbbe una vita perfetta, ma tutto cambia quando Tessa si fidanza di Eric, un uomo molto più grande di lei, che ha circa 38 anni. Jessica è contraria a questo fidanzamento, ma Tessa si getta tra le braccia dell’uomo anche a causa di alcuni drammi del passato che vengono fuori e che hanno contrassegnato il precedente status sentimentale della ragazza.

Eric però si rivelerà non essere l’uomo che Tessa pensava e piano piano emergerà la sua vera identità, che mette in pericolo le due donne.

Incontri letali: il cast del film

Questo è il cast del film: