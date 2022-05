Non succede ma se succede è una commedia del 2019. Il titolo originale è Long Shot ed è la pellicola perfetta per una serata relax.

Una storia d’amore dai tratti demenziali. Tanto divertimento, misto a qualche riflessione e un concetto del romanticismo non scontato. Non succede ma se succede prova a proporre la propria versione della commedia sentimentale e ci riesce.

Non succede ma se succede trailer



Non succede ma se succede trama

Fred Flarsky è un giornalista molto dotato, che non accetta in alcun modo di modificare il proprio modo di essere e scrivere, anche se questo gli costa svariati lavori. Si ritrova disoccupato dinanzi a Charlotte Field, Segretario di Stato che mira a diventare Presidente degli Stati Uniti. I due si conoscono, visto che lei è stata la sua babysitter, in quella che pare un’altra vita. Lui ha sempre avuto una cotta e le cose non sembrano essere tanto diverse oggi.

Ciò che manca a Charlotte è qualcuno che sappia svecchiare la sua immagine. Decide così, contro ogni giudizio dei suoi collaboratori, di assoldare Flarsky per fargli scrivere i suoi discorsi. I due avranno modo di conoscersi meglio e in qualche modo frequentarsi. Le differenze di carattere e dei mondi nei quali vivono faranno però sentire un peso enorme. Riusciranno a superare tutto ciò?

Non succede ma se succede cast

Guardando al cast, i due protagonisti sono interpretati da Seth Rogen e Charlize Theron, rispettivamente nei panni di Fred Flarsky e Charlotte Field. Il Presidente degli Stati Uniti Chambers è Bob Odenkirk, mentre il Primo Ministro James Steward è Alexander Skarsgard. Il cast è decisamente ricco e comprende anche Andy Serkis, che interpreta Parker Wembley, mentre O’Shea Jacson Jr. è Lance. Randall Park interpreta Boss, mentre Ravi patel e June Raphael sono rispettivamente Tom e Maggie Millkin.