Amanda Georgiadi Tenfjord Eurovision 2022 chi è cantante Grecia: star di Netflix

Andiamo a scoprire tutto su Amanda Georgiadi Tenfjord, la cantante che rappresenta la Grecia all’Eurovision 2022 con la canzone Die together.

C’è anche una vera e propria star di Netflix tra i protagonisti dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. Si tratta di Amanda Georgiadi Tenfjord, rappresentante della Grecia alla kermesse musicale. Le sue canzoni hanno ottenuto una risonanza praticamente mondiale e l’artista si è fatta conoscere anche grazie alla serie televisiva prodotta da Netflix Spinning Out. Andiamo dunque a conoscere qualcosa in più su di lei e sul suo brano Die together.

Chi è Amanda Georgiadi Tenfjord

Amanda nasce a Ioannina nel gennaio 1997, ma cresce in Norvegia, dove si è trasferita con la famiglia. La sua carriera musicale inizia nel 2014, quando l’artista ha appena 17 anni, col brano Run che viene usato per uno spot pubblicitario e ottiene grandissima risonanza. L’anno dopo arriva la consacrazione, con la vittoria del Musikkprisen, cui segue poi la partecipazione al programma The Stream, nella prima edizione della versione norvegese, venendo eliminata però prima della finale.

La sua carriera comunque continua, nel 2018 esce il suo primo EP dal titolo First Impression e le sue canzoni diventano molto famose soprattutto tra i più giovani. Nel dicembre 2021 viene quindi scelta per rappresentare la Grecia, suo paese di nascita, all’edizione 2022 dell’Eurovision, una grandissima occasione per l’artista che ora va a caccia della consacrazione mondiale col suo brano Die together.

Die together: il testo della canzone di Amanda Georgiadi Tenfjord

I’m in your back seat

You are driving me crazy

You’re in fully control

It’s like you always know so

Are you having a good time?

Doesn’t seem like you’re all fine

We don’t laugh anymore

And when we cry we do it on our own

It’s been a lovely year for us

Yeah, that’s what they say

It’s been a hell of year

And we’ve been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won’t lose you for another

And if we die together now

I would hold you ’til forever

If we die together, die together now

I love me, say that you love me too

That’s the only way we can get out of this hell we made

It’s been a lovely year for us

Yeah, that’s what they say

It’s been a hell of year

And we’ve been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won’t lose you for another

And if we die together now

I would hold you ’til forever

If we die together, die together

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

Take my heart and rip it out

Oh, take my heart and rip it

‘Cause if we die together now

We will always have each other

I won’t lose you for another

And if we die together

I would hold you ’til forever

If we die together, die together now

Die toghether: la traduzione della canzone di Amanda Georgiadi Tenfjord

Sono nel tuo sedile posteriore

Mi stai facendo impazzire

Sei in pieno controllo

È come se avessi sempre conosciuto così

Ti stai divertendo

Non sembra che tu stia bene

Non ridiamo più

E quando piangeremo lo facciamo da soli

È stato un anno adorabile per noi

Sì, è quello che dicono

È stato un inferno d’anno

E abbiamo vissuto nella paura

Vicino a rinunciare

Ma se moriamo insieme ora

Ci avremo sempre

Non ti perderò per un altro

E se moriamo insieme ora

Ti terrò finché per sempre

Se moriamo insieme

Morire insieme ora

Ti voglio bene

Di ‘che anche tu ami

Questo è l’unico modo

Possiamo uscire da questo diavolo che abbiamo fatto

È stato un anno adorabile per noi

Sì, è quello che dicono

È stato un inferno d’anno

E abbiamo vissuto nella paura

Vicino a rinunciare

Ma se moriamo insieme ora

Ci avremo sempre

Non ti perderò per un altro

E se moriamo insieme ora

Ti terrò finché per sempre

Se moriamo insieme

Morire insieme ora